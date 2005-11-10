L'ex centrocampista del Milan Stefano Eranio parla ai microfoni di Tuttosport del Milan e "Vincere aiuta a vincere, ma se vedi che da una parte le vittorie non arrivano meglio focalizzarsi su un solo obiettivo, che è la Champions League: raggiungerla, oltre a garantire introiti importanti, ti porta a giocare il calcio che conta e che appartiene alla storia rossonera".

Per gennaio si parla di vari giocatori, tra cui Endrick: Dida ha detto che ricorda Romario.

"Endrick è un profilo un po’ per tutti (ride, ndr). I calciatori forti sono sempre ben accetti: meglio averli a favore che contro. A me piacerebbe vederlo giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche perché ha caratteristiche che permettono di offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Credo sappia del forte interesse rossonero, ma attenzione alla Roma: giocando la Champions, in questo momento, può essere più appetibile".

Il retroscena: molto credente, Endrick potrebbe scartare i rossoneri per il Diavolo

Tra i fattori che il giocatore valuta ci sarebbe anche un elemento simbolico: il soprannome storico del club, il "Diavolo". Una considerazione particolare per un calciatore molto credente, che preferirebbe una realtà maggiormente vicina alla propria sensibilità religiosa. Un aspetto che non sarebbe l’unico criterio della scelta, ma che potrebbe avere un peso nella decisione finale.