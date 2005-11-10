L'ex difensore Nestor Sensini è stato intervistato dall'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport per parlare della Lazio e delle sue grandi ambizioni in questo inizio di stagione, lui che con i biancocelesti ci ha vinto il campionato 1999/2000: "La Serie A è il torneo più bello e difficile del mondo, altro che Premier League… E la mia Lazio può fare il bis. Ha tutte le qualità per centrare l'impresa".

L'impatto di Gattuso sul collettivo

Sensini approfondisce quindi il suo pensiero sulle velleità di Scudetto della Lazio: "C'è l'ambiente giusto, un allenatore come Gattuso che trasmette grinta e non è sprovveduto, e un gruppo che si rende conto dopo ogni partita di essere competitivo. Perché non bisognerebbe crederci? Mi piace il gioco, la Lazio difende e attacca con tutto l'organico e questo vuol dire che l'allenatore ha convinto tutti. Tra i giocatori che mi piacciono potrei citare Zaccagni, Noslin, Frattesi, ma è il collettivo che funziona".

Una previsione e una certezza

La concorrenza però è notevole, partendo già da Inter e Roma: "Cominciamo col dire che se la Lazio ce la facesse, sarebbe una specie di miracolo sportivo perché i mezzi finanziari non sono paragonabili. L'Inter ha qualcosa in più come rosa, idem la Roma, ma davanti c'è la Lazio e con pieno merito. Ho un solo dubbio: prima o poi arriverà una sconfitta e bisogna vedere come reagirà il gruppo. L'importante è che l'ambiente si stringa attorno. Per me lotteranno in fondo. E mi sbilancio: alla fine ce la faranno. Io sarò lì a festeggiare con loro".