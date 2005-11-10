Dietro i famosi algoritmi di cui si sente tanto parlare a proposito di scouting e trattative di calciomercato si nasconde sempre di più l’Intelligenza Artificiale. Non solo programmi e software in grado di raccogliere dati e statistiche in modo freddo. Dietro c’è molto molto di più. Ci sono analisi e modelli complessi che traggono carburante da centinaia di campionati, migliaia di squadre, una montagna di calciatori e un numero indefinito di partite.

Il lavoro di mesi in poche ore

Con l’intelligenza artificiale oggi si possono sintetizzare singole partite in una manciata di secondi, scovare giocatori di provincia sconosciuti, isolare gesti tecnici e addirittura (provare a) prevedere lo sviluppo psicologico e di personalità di un determinato atlete all’interno di uno specifico contesto, sia esso una squadra, uno stadio o un campionato. Un mondo nel mondo, di cui probabilmente sappiamo ancora molto poco ma che sta facendo irruzione in modo prepotente, sempre più col passare dei mesi.

L'AI Generativa è l'ulteriore evoluzione

La base di partenza per il calcio è una e una sola: non si sostituisce lo scouting classico, quello dell'occhio umano. Ma lo si supporta con strumenti infinitamente potenti che permettono di ottimizzare i tempi in modo impensabile fino a dieci anni fa: in una giornata di lavoro si possono “guardare” centinaia di partite e addirittura ridurre una lista di 100 potenziali terzini ad un nocciolo di 2-3 candidati finali. Un tempo servivano mesi per un compito del genere, oggi basta qualche ora. E ripetiamo: il tutto scandagliando la Primera Division del Nicaragua, la terza serie norvegese o il campetto semi amatoriale della Costa d’Avorio stando a pochi metri da casa. Si possono simulare trasferimenti e con l’Intelligenza Artificiale Generativa addirittura prevedere la crescita psicologica di un calciatore o la sua potenzialità dal punto di vista del prendere decisioni sotto pressione, così come l’adattabilità ad un determinato modulo o schema di gioco. Un mondo, ripetiamo. Che sta attirando capitali ed evolvendo ad una velocità che in pochi comprendono.

L'approfondimento di TMW

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