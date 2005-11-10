Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter: il club a breve vedrà l'agente del giocatore Beppe Riso per cercare di completare la pratica relativa al rinnovo del contratto. A metà settembre, infatti, le parti avevano già convenuto nel 2031 la data di scadenza del nuovo accordo. Da definire ora a quanto ammonterà il nuovo stipendio del laterale sinistro (adesso prende 2,4 milioni), che per impatto e prestazioni è stato finora uno dei migliori in assoluto nel primo trimestre stagionale.

Tanti club interessati al carioca, fresco di ritorno in Nazionale con la maglia verdeoro

Per lui l'interesse non manca: a giugno ci aveva provato la Juve; mentre Roma e Atletico Madrid si erano limitate a sondaggi. Pure in Premier League il nazionale brasiliano vanta diversi estimatori (Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest). Ecco perché il prossimo summit si preannuncia decisivo per trovare una quadra definitiva.

La prima offerta da 3,3 milioni a stagione è stata ritenuta bassa dall’entourage di Carlos, che ha chiesto 5 milioni annui come salario visto che l’ex Monza beneficia del Decreto Crescita. La sensazione è che a metà strada (4,2 milioni netti) possa essere trovata la quadra. Il classico punto di caduta in grado di soddisfare tutte le parti in causa, che - al di là delle normali schermarglie in fase di negoziazione - hanno entrambe il medesimo obiettivo: andare avanti insieme e a lungo, fa sapere Tuttosport.