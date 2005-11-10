Tra i segreti della crescita di Antonio Raimondo c'è anche un lavoro specifico svolto in allenamento con gli occhiali stroboscopici, uno strumento utilizzato per migliorare la capacità di percezione e la rapidità decisionale. L'attaccante del Frosinone, protagonista di un avvio di stagione super, con otto gol segnati, ha spiegato quanto questo esercizio lo aiuti nel suo percorso.

Anticipare le situazioni

"È un lavoro che serve a vedere prima quello che succede, a capire dove si trova l'avversario prima ancora di ricevere il pallone e a leggere in anticipo determinate situazioni", ha raccontato Raimondo a Tuttosport. Secondo il centravanti, il beneficio principale riguarda proprio la capacità di pensare più velocemente: "Credo che sia questo l'aspetto in cui mi aiuta maggiormente".

Da Cavani a Immobile: i modelli da seguire

Raimondo ha poi svelato i suoi punti di riferimento nel ruolo: "Cavani, Icardi e Immobile. Sono tre attaccanti fantastici e da ognuno vorrei prendere qualcosa". L'attaccante classe 2004 continua a studiare i grandi bomber anche attraverso le partite: "Guardo ancora i loro movimenti per capire come ragionano, la cattiveria sotto porta, il modo di attaccare la profondità e di muoversi negli spazi aperti".