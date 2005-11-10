Nessuno potrà mai sostituire Lionel Messi. Ma ogni grande ciclo ha bisogno di nuovi interpreti, di giocatori capaci di raccogliere una parte di quella responsabilità e di regalare emozioni. L'Argentina che guarda oltre ha già due possibili protagonisti: Nico Paz e Franco Mastantuono, talenti diversi - ma non troppo - e potenzialmente complementari. Due mancini (e già questo potrebbe bastare), due giocatori cresciuti con il sogno dell'Albiceleste e ora chiamati a raccogliere l'eredità più pesante del calcio moderno: quella lasciata dalla Pulce.

La consacrazione di Nico Paz

Oggi la bilancia pende inevitabilmente dalla parte di Nico Paz. Non perché il talento di Mastantuono sia inferiore, ma perché il classe 2004 ha già compiuto un passo che il collega deve ancora completare: ha trovato continuità. Il fantasista del Como, chiuso nel Real Madrid delle stelle, è diventato il simbolo della crescita della squadra di Cesc Fabregas, trovando l'ambiente ideale per esprimersi e diventando un riferimento tecnico, un giocatore capace di incidere con numeri impressionanti.

Anche con l'Argentina il suo impatto è stato immediato: 16 presenze e 6 gol, numeri che raccontano una crescita verticale e una fiducia sempre maggiore da parte di Lionel Scaloni. Paz non è più soltanto una promessa: è già un candidato concreto a un ruolo centrale nel nuovo ciclo.

Mastantuono, il talento alla ricerca della continuità

Dall'altra parte c'è Franco Mastantuono, il gioiello che proprio il Real aveva scelto dopo l'esplosione al River Plate e che ora sta affrontando una nuova fase della sua crescita alla Fiorentina. A 19 anni il rendimento è inevitabilmente diverso: il talento è evidente, la personalità anche, ma la continuità rappresenta ancora la prossima frontiera da conquistare. Il passaggio al calcio europeo richiede tempo, ed è un passaggio che Nico Paz non ha dovuto affrontare: Mastantuono ha già mostrato lampi da campione, ma alterna ancora momenti di grande qualità ad altri in cui deve adattarsi ai ritmi, alle responsabilità e alle richieste di un calcio che non aspetta. È un processo normale per un ragazzo della sua età.

Convivenza ed eredità impossibile

La sfida, però, non deve necessariamente trasformarsi in un duello. Anzi, il futuro dell'Argentina potrebbe passare proprio dalla loro convivenza. Paz e Mastantuono hanno caratteristiche diverse e possono completarsi: il talento del Como è un trequartista più creativo, capace di muoversi tra le linee e accendere la manovra, mentre il giocatore della Fiorentina ha maggiore predisposizione ad attaccare gli spazi, partire largo e incidere negli ultimi metri.

Due mancini con qualità tecniche importanti, ma con interpretazioni differenti del ruolo; Scaloni potrebbe quindi non dover essere costretto a scegliere, ma costruire attorno a entrambi la nuova Seleccion. Perché i grandi cicli nascono anche dalla capacità di far convivere talenti diversi, non necessariamente dalla ricerca di un'unica stella. Una cosa è certa e dovrà essere chiara: Paz e Mastantuono dovranno costruire la propria storia senza lasciarsi schiacciare dal peso dei paragoni e dalla ricerca - che sarà sicuramente frenetica - di un nuovo D10s.