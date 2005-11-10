Kerim Alajbegovic non s'è pentito della decisione presa la scorsa estate. Dopo la trattativa con l'Atalanta, dopo esser stato a un passo dalla chiusura dell'accordo col Chelsea, l'attaccante bosniaco che a marzo ci condannò al terzo Mondiale da guardare davanti alla TV agli albori di agosto decise di dire sì alla Juventus e lasciare a bocca asciutta il club londinese che già da qualche giorno pregustava il suo arrivo in rosa. Una scelta dettata soprattutto dal maggior spazio che la società bianconera gli avrebbe poi garantito, una scelta che i fatti stanno premiando con un buon utilizzo in queste prime quindici partite stagionali: Alajbegovic solo nel primo match col Frosinone s'è accomodato in panchina per tutti i 90 minuti, poi è sempre sceso in campo e contro il Napoli ha anche realizzato un gol bellissimo.

Preferita la Juve al Chelsea

In estate insomma Alajbegovic ha fatto una scelta diversa rispetto a quella di Marco Palestra che invece - in procinto di chiudere con l'Inter - decise di accettare la corte del Chelsea e di Xabi Alonso. Una diversità di vedute sui cui recentemente è tornato anche l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali: "Alajbegovic è giovane, pagato il giusto? Io penso di sì, un ragazzo di prospettiva. Questo è il tipo di giocatore sul quale possiamo puntare oggi, difficile oggi puntare un top. Dobbiamo anche essere concreti e abbiamo bisogno di giocatori che domani possono essere anche rivenduti a 60-70-80 milioni. Lui ha doti sotto tanti aspetti, lo abbiamo seguito molto. Abbiamo rischiato di perderlo. Se non ci fossimo inventati qualcosa alla fine lo avremmo perso perché è arrivato il Chelsea con un'offerta decisamente superiore. Avremmo fatto la stessa fine che ha fatto l'Inter con Palestra".

E non ha cambiato idea

E a gennaio? Non sono previsti stravolgimenti, anche se il Chelsea tornerebbe volentieri alla carica. A tre mesi e mezzo da quella decisione il calciatore bosniaco resta infatti pienamente soddisfatto della decisione presa in estate: a Torino si trova benissimo e non ha intenzione di cambiare squadra proprio adesso che sta diventando sempre più centrale nel progetto tecnico bianconero. I blues dovranno quindi rassegnarsi: per un Palestra sottratto alla Serie A quando sembrava definito il suo passaggio all'Inter, ecco un Alajbegovic che ha preferito e continua a preferire il campionato italiano.