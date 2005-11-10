Raddoppio immediato dell'Inter: Valle regala a Thuram il pallone del 2-0 contro il Como
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:27Serie A
autore Giacomo Iacobellis
08.11.2026 18:27Serie A
I nerazzurri stavolta arrivano al cross dalla sinistra e raddoppiano grazie all'errore dello spagnolo, che involontariamente serve un assist a Thuram.
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Raddoppio immediato della Beneamata contro il Como. Stavolta l'Inter sfonda a sinistra con Dimarco che premia l'inserimento di Zielinski, il suo cross viene rinviato male da Valle che fa carambolare la palla sui piedi di Marcus Thuram. L'attaccante francese ringrazia, anticipa Ramon e insacca il raddoppio dell'Inter al 19'.
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