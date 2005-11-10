Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:18Serie A
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08.11.2026 18:18Serie A
Assist di Spence e gol di Pio Esposito per il vantaggio dei nerazzurri sui lariani a San Siro, nel match valido per l'11° turno di Serie A.
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Francesco Pio Esposito sblocca il risultato del big match di San Siro. Al 12' il giovane attaccante nerazzurro si libera della marcatura di Jacobo Ramon in area di rigore col fisico e con l'esperienza, infilando in rete un passaggio rasoterra di Spence dalla destra su intuizione iniziale di Thuram. Como in svantaggio, dunque, prima del quarto d'ora di gioco.
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