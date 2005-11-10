Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18

Il Milan ritrova i tre punti e si lascia alle spalle il Ferencvaros. La squadra di Ruben Amorim passa 2-1 al "Ferraris" contro un Genoa applaudito dal proprio pubblico. Due errori rossoblù spianano la strada ai rossoneri, ma nel recupero Ellertsson riaccende le speranze dei padroni di casa senza riuscire a evitare la sconfitta.

Nell'altra gara delle 15.00 torna al successo anche l'Atalanta, che interrompe il digiuno sul campo del Monza. A decidere la sfida è la rete di Kristovic.

Nel match delle 12.30 al Maradona, invece, Napoli e Lazio si dividono la posta con un 1-1 che permette ai biancocelesti di andare alla sosta per le nazionali da soli in vetta alla classifica. Un risultato prezioso per la squadra di Gattuso, che vede interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive. La Lazio domina per un tempo contro un Napoli in difficoltà, poi cala e si fa raggiungere, soffrendo anche nel finale. Il pareggio, alla fine, appare giusto e consente anche ai partenopei di tirare il fiato in un momento particolarmente complicato.

Frattesi porta avanti la Lazio, mentre il Napoli trova l'1-1 grazie all'autorete di Pedraza. Ma il risultato non basta a placare la contestazione del pubblico azzurro. Al triplice fischio di Pairetto, il Maradona si lascia andare a cori durissimi contro la squadra di Massimiliano Allegri: "I coglioni ve li diamo noi" e "Tirate fuori le palle". Dalla Curva B arriva anche il messaggio: "Meritiamo di più". Tra i giocatori maggiormente contestati c'è Noa Lang. L'esterno olandese era già stato protagonista di un battibecco con il pubblico durante la partita, indicando l'orecchio verso i tifosi che lo fischiavano, come a voler dire "non vi sento". Al termine della gara è stato il primo a lasciare il terreno di gioco, accompagnato dal coro offensivo: "Lang tu sei un figlio di pu…".

Il pareggio non basta dunque a placare la rabbia del popolo azzurro, sempre più insofferente nei confronti della squadra. La contestazione del Maradona fotografa un momento delicato per il Napoli, chiamato a ritrovare risultati, entusiasmo e soprattutto un rapporto di fiducia con i propri tifosi. Il caso Lang rischia intanto di alimentare ulteriormente un clima già incandescente.