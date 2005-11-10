Inter-Como, sugli spalti di San Siro c'è anche mister Antonio Conte

Spettatore illustre durante il big match tra Inter e Como, di scena questo pomeriggio a San Siro. Mister Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro, si trova infatti allo stadio di Milano per assistere alla sfida valida per l'11° turno di Serie A.

Conte, lo ricordiamo, è al momento senza squadra dopo l'interruzione del suo rapporto professionale col Napoli della scorsa estate e per lui si è parlato a lungo di un possibile ritorno alla Juve, oltre ai rumors d'Oltremanica sul Manchester United.

I numeri di Antonio Conte con l'Inter

Antonio Conte ha allenato la Beneamata dal luglio 2019 al giugno 2021, per un totale di 102 partite. Il suo bottino? 64 vittorie, 23 pareggi e 15 sconfitte, con 214 gol fatti e 102 subiti.