Dimarco taglia il traguardo delle 250 con l'Inter: numeri da capogiro fra gol e assist
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Simone Bernabei
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Oggi alle 18:38Serie A
autore Simone Bernabei
08.11.2026 18:38Serie A
Al netto di una partenza fra alti e bassi in stagione, l'esterno è a quota 250 partite con la maglia dell'Inter
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Traguardo importante per Federico Dimarco, giocatore attualmente in campo nella super sfida fra Inter e Como a San Siro. Quella di oggi è infatti la sfida numero 250 dell'esterno con la maglia nerazzurra fra tutte le competizioni.
2️⃣5️⃣0️⃣ presenze in nerazzurro e una vita passata con i nostri colori addosso 👏 Complimenti, Federico Dimarco 🖤💙 https://t.co/dqDqLqFn8n— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 8, 2026
Per il classe '97 mvp dello scorso campionato sono arrivati numeri straordinari in questo lasso di tempo, con 26 gol segnati e addirittura 54 assist forniti per i compagni.
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