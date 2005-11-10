Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"
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Gaetano Ferraiuolo
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Oggi alle 18:23Serie A
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08.11.2026 18:23Serie A
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8 reti in 13 partite. Quanto basta per eguagliare mostri sacri della storia del Milan come Shevchenko e Inzaghi. E’ un momento magico per Alphadjo Cisse che, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato quanto segue: “C’è grande dialogo tra di noi nello spogliatoio, quando perdiamo ci piace analizzare le partite per renderci conto di cosa non abbia funzionato. Oggi la mentalità è stata quella giusta e abbiamo portato a casa un successo importantissimo.
Sono felice del mio rendimento, il gol è relativo perché a me interessa ripagare la fiducia dell’allenatore e dei compagni di squadra. La Nazionale? Sono contentissimo e spero di regalare emozioni ai tifosi. Darò il massimo come sempre, voglio dimostrare che in quel gruppo ci posso stare”.
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