Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"

8 reti in 13 partite. Quanto basta per eguagliare mostri sacri della storia del Milan come Shevchenko e Inzaghi. E’ un momento magico per Alphadjo Cisse che, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato quanto segue: “C’è grande dialogo tra di noi nello spogliatoio, quando perdiamo ci piace analizzare le partite per renderci conto di cosa non abbia funzionato. Oggi la mentalità è stata quella giusta e abbiamo portato a casa un successo importantissimo.

Sono felice del mio rendimento, il gol è relativo perché a me interessa ripagare la fiducia dell’allenatore e dei compagni di squadra. La Nazionale? Sono contentissimo e spero di regalare emozioni ai tifosi. Darò il massimo come sempre, voglio dimostrare che in quel gruppo ci posso stare”.