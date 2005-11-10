In estate era un giocatore di Serie C, per gennaio ci pensa il Napoli: chi è Sow

Alla fine della stagione scorsa, Asane Sow era ancora un giocatore della Pro Vercelli - dopo aver tentato di prendersi la Primavera del Torino per un prestito di un anno, senza riuscirci - e forse neanche lui si sarebbe immaginato che la traiettoria della sua carriera lo avrebbe portato di lì a poco a trasferirsi in Svizzera e ad attirare illustri interessamenti in Serie A nell'arco di qualche mese.

Nel mirino del Napoli e della FIGC

Oggi sulle tracce dell'esterno italo-senegalese classe 2006, nato e cresciuto in Italia (a Seriate, nei paraggi di Bergamo) e calcisticamente azzurro, c'è nientemeno che il Napoli, che lo avrebbe messo nel mirino già per gennaio. Una delle squadre più rappresentative della Serie A sulle tracce di un giovane che fino a qualche mese fa militava nella terza categoria italiana: se non è un segnale di cambiamento questo, poco ci manca. Intanto il giocatore viene tenuto d'occhio anche da Coverciano, oltre che dagli operatori di mercato: fa tutto parte del corpus di idee a sostegno del nuovo ciclo Mancini 2.0.

Chi è Sow: un profilo del 20enne

Il nome di Asane Sow è già chiacchierato da quando era poco più che un pargolo: 'colpa' del fiume di gol che è stato capace di segnare nei campionati provinciali torinesi. A Vercelli ha poi trovato l'esordio da professionista, in Serie C nel settembre 2024, accumulando complessivamente 48 presenze e 6 gol in campionato tra il 2024 e il 2026. Le Bianche Casacche lo hanno ceduto poi in estate per 600mila euro, facendo registrare così la vendita record nella storia del club. Lo ha accolto il Basilea, lo stesso club in cui si è affermato Calafiori, ben felice di dargli l'occasione per imporsi nel grande palcoscenico. Sow l'ha raccolta prontamente, tanto che adesso anche le big di Serie A pensano a lui.