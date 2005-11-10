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Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
14.11.2026 06:45Serie A
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La Juventus pianifica gennaio: Hojbjerg è un’idea per il centrocampo, per l’attacco spunta Scamacca, profilo apprezzato da Carnevali ma con dubbi fisici
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© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Juventus questi sono giorni di riposo e Spalletti e i suoi ragazzi torneranno alla Continassa lunedì. Alla ripresa, però, mancheranno ancora diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La squadra avrà quindi bisogno di qualche giorno per ritrovare tutti gli effettivi e riprendere il lavoro in vista dei prossimi impegni. Ad inizio settimana si capirà anche se Nico Gonzalez tornerà ad allenarsi in gruppo oppure se dovrà proseguire con un programma personalizzato. Lo staff tecnico spera di poter recuperare l’argentino, che potrebbe rappresentare un’arma importante per Spalletti. Nel frattempo, la dirigenza bianconera non resta a guardare e comincia a muoversi anche in vista della prossima sessione di mercato.

Juventus, centrocampo in emergenza: Hojbjerg torna nel mirino per gennaio

La Juventus inizia anche a pianificare il mercato di gennaio e una delle situazioni da monitorare con maggiore attenzione è quella legata al centrocampo. La mediana bianconera, infatti, sta attraversando un momento di emergenza a causa degli infortuni di Thuram e Locatelli, due giocatori importanti per gli equilibri della squadra. Il capitano resterà fermo ai box fino alla primavera, mentre per quanto riguarda il centrocampista francese non si conoscono ancora con precisione i tempi del suo rientro. Una situazione che inevitabilmente porta la dirigenza a fare delle valutazioni in vista della sessione invernale. La Juventus potrebbe quindi decidere di intervenire per regalare a Spalletti un nuovo rinforzo in mezzo al campo. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore e non rischiare di ritrovarsi nuovamente con gli uomini contati. La dirigenza sta valutando diversi profili e tra i nomi che potrebbero tornare d’attualità c’è anche quello di Hojbjerg. Il centrocampista è già stato accostato in passato ai bianconeri e rappresenta un profilo conosciuto dagli uomini mercato della Juventus. La sua esperienza e le sue caratteristiche potrebbero fare al caso della squadra, soprattutto in un momento in cui servono giocatori pronti a dare un contributo immediato. Naturalmente, prima di affondare il colpo, bisognerà capire quali saranno le condizioni dell’operazione e le eventuali richieste del club di appartenenza. I prossimi mesi saranno importanti per individuare la soluzione migliore, ma la necessità di rinforzare la mediana è già un tema concreto. La Juventus, dunque, comincia a guardarsi intorno e Hojbjerg potrebbe tornare tra le opzioni per gennaio.

Juventus, non solo centrocampo: Scamacca è un’opportunità per l’attacco

La Juventus, però, non pensa soltanto a possibili innesti a centrocampo, perché la dirigenza guarda con attenzione anche al mercato degli attaccanti. Tra i nomi che potrebbero finire al vaglio della società bianconera c’è quello di Gianluca Scamacca, un profilo che piace particolarmente a Carnevali. L’ad bianconero ha già avuto modo di apprezzare le qualità dell’attaccante classe 2000 ai tempi del Sassuolo e conosce bene le sue caratteristiche. Scamacca è una prima punta fisica, dotata di una buona tecnica e capace di lavorare per la squadra, oltre che di essere pericolosa negli ultimi metri. Un giocatore che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. Tuttavia, sul suo possibile arrivo alla Juventus c’è una questione da non sottovalutare: la tenuta fisica. L’attaccante, infatti, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari e infortuni che lo hanno costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco per lunghi periodi. Una controindicazione importante, soprattutto per una Juventus che ha bisogno di trovare un punto di riferimento stabile in attacco. Spalletti vorrebbe poter contare su un centravanti capace di garantire continuità e presenza, senza il rischio di dover fare nuovamente i conti con assenze prolungate. Per questo motivo, prima di valutare concretamente un’eventuale operazione, sarà fondamentale approfondire la situazione fisica del giocatore. Nonostante i dubbi, Scamacca potrebbe comunque rappresentare una buona opportunità per il mercato di gennaio. La dirigenza bianconera continua a osservare diverse soluzioni e il suo nome potrebbe diventare uno dei temi da seguire nelle prossime settimane. La Juventus, quindi, non vuole farsi trovare impreparata e valuta come intervenire per rendere più completa la rosa.

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