Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa

Si chiude senza una decisione sulla sospensiva il primo confronto giudiziario tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, fissate al 14 dicembre. Il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato il non luogo a provvedere, prendendo atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte di Galliani, che aveva contestato la nomina della commissione incaricata di verificare le candidature. La discussione nel merito è stata fissata al 24 novembre, ma intanto entrambe le parti si dicono soddisfatte. Il legale di Galliani, Filippo Lattanzi, ritiene raggiunto l'obiettivo del ricorso: garantire che la valutazione sull'ammissibilità delle candidature spetti all'organo statutariamente competente.

FIGC, ora decide Brunelli: il nodo della firma del Genoa

La FIGC ha infatti chiarito che la commissione guidata dal generale Vincenzo Parrinello, nominata il 2 novembre dal commissario straordinario Malagò, ha svolto soltanto una funzione di supporto istruttorio, senza poteri decisionali. Sarà quindi il segretario generale Marco Brunelli a stabilire quali candidature ammettere, con la pubblicazione prevista entro sabato 14 novembre. Il vero nodo riguarda la doppia firma del Genoa: il club rossoblù aveva inizialmente sostenuto Galliani attraverso l'amministratore delegato Andres Blazquez, salvo poi revocare via PEC quel sostegno e sottoscrivere la candidatura di Malagò con il presidente Dan Sucu. Dalla validità di quest'ultima firma dipende l'ammissione del commissario straordinario, che ha raccolto le undici sottoscrizioni necessarie tra i venti club di Serie A, senza alcun margine di sicurezza. In caso di esclusione, Malagò potrebbe impugnare il provvedimento. Se invece venisse ammesso, Galliani potrebbe valutare un nuovo ricorso.

Superata la questione delle candidature, la sfida si sposterà sul terreno elettorale. Galliani parte dal sostegno di Aic e Aiac, che rappresentano complessivamente il 30% dei voti, mentre Malagò conta sull'appoggio di una parte della Serie A. Decisive potrebbero risultare le componenti che non si sono ancora schierate: la Lega Nazionale Dilettanti di Giancarlo Abete, con il 34% dei voti, la Lega Pro di Matteo Marani (12%) e la Serie B di Paolo Bedin (6%).