Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A

Benedetta sosta, che almeno ci regali una Nazionale italiana degna di questo nome. Ma, mentre le big si arrovellano sugli assalti a Varela - che sei mesi fa costava 2 milioni e oggi quindici volte tanto -. sono arrivati anche diversi spunti per le formazioni impegnate in Serie A, quando finalmente ripartirà il campionato. Ignorarli sarebbe fuori luogo.

Pio c'è. E l'Inter deve smettere di considerarlo un'alternativa. Nove gol in quattordici presenze con la Nazionale maggiore, una doppietta alla Francia a 21 anni. Francesco Pio Esposito non è più una promessa: è un centravanti vero, uno di quelli che possono decidere una partita importante senza aver bisogno di dieci occasioni. Uno di quelli che dobbiamo ringraziare se ci sono. La cosa più interessante, però, non sono i numeri. È il modo in cui gioca, la personalità con cui affronta difensori di livello internazionale, la capacità di essere utile alla squadra anche quando non segna. All'Inter, per fortuna, Cristian Chivu lo conosce molto bene. Ma a questo punto qualche gerarchia andrebbe rivista, perché il ragazzo sta dimostrando di meritare un ruolo da protagonista anche in nerazzurro. Lautaro Martinez resta un riferimento assoluto, Thuram è un attaccante di livello internazionale e Bonny ha qualità importanti: nessuno suggerisce di regalare a Pio il posto da titolare a prescindere. Semmai, di smettere di pensare che debba essere sempre lui a conquistarselo da capo: è suo, di diritto.

De Bruyne segna anche con il Belgio. Il problema del Napoli non è lui. Kevin De Bruyne ha segnato anche in Turchia, contribuendo alla rimonta della nazionale belga. Il quarto gol in campionato, già realizzato prima della sosta, basterebbe peraltro a ricordare che il rendimento individuale del fuoriclasse ex Manchester City non è il principale problema del Napoli. Ma, forse, il Napoli è il principale limite di KDB: da quando è arrivato, di fatto, è sempre stato un corpo estraneo, alla squadra e alla città. Massimiliano Allegri è stato chiamato proprio per questo: trovare una soluzione. Anche perché sarebbe troppo comodo trasformare uno dei migliori centrocampisti degli ultimi vent'anni in un problema tattico. Il Napoli segna meno di quanto dovrebbe, fatica a dare continuità alle prestazioni e, soprattutto, non riesce a mettere i propri giocatori migliori nelle condizioni di incidere con regolarità. La partita dell'Italia offre un altro spunto: Antonio Vergara è entrato e si è procurato un rigore, dimostrando ancora una volta di poter essere utile. Allegri ha una rosa che dovrebbe consentirgli di fare molto meglio del decimo posto.

Frattesi è la dimostrazione che a volte basta cambiare. Quattro gol con la Lazio, sei complessivi in stagione considerando anche la Nazionale. Davide Frattesi ha ritrovato quella continuità che gli era mancata nell'ultima parte dell'esperienza interista. E con Gennaro Gattuso sta dimostrando di poter essere molto più di un'arma da utilizzare nell'ultima mezz'ora. Il gol segnato alla Francia è arrivato quattro giorni dopo quello realizzato al Napoli: due inserimenti da centrocampista che conosce benissimo i tempi dell'attacco alla profondità. Frattesi non è diventato improvvisamente un giocatore diverso, e questo dovrebbe far riflettere. Alla Lazio, prima in classifica, Gattuso gli ha trovato una collocazione precisa e soprattutto gli ha dato fiducia. Mancini, in Nazionale, ne sfrutta le stesse caratteristiche. All'Inter erano note da anni, ma sembrava un pesce fuor d'acqua. Il contesto fa la differenza.

De Ketelaere a segno, Sarri non può chiedere all'Atalanta di aspettare all'infinito. Nella stessa partita in cui ha segnato De Bruyne, è andato in gol anche Charles De Ketelaere. Un'altra buona notizia per il Belgio, un'altra domanda per il nostro campionato. L'Atalanta ha quattordici punti in undici giornate ed è dodicesima, un rendimento molto distante dalle ambizioni di una società che negli ultimi anni si è abituata a frequentare stabilmente l'Europa. Il problema non riguarda solo il belga, naturalmente. Ma proprio De Ketelaere è uno dei giocatori dai quali ci si aspetta di più, e finora il suo contributo offensivo è stato troppo discontinuo. Maurizio Sarri ha idee precise, un'identità tattica riconoscibile e una carriera che gli consente di rivendicare le proprie convinzioni. Ma il calcio non è un esercizio teorico: un allenatore deve anche adattare le proprie idee ai calciatori che ha. De Ketelaere ha già dimostrato di poter essere determinante in Serie A. Se il Belgio riesce a valorizzarlo e l'Atalanta no, qualche interrogativo bisogna pure porselo.

L'Italia batte la Francia senza juventini. Una notizia che dovrebbe preoccupare soprattutto la Juventus. Undici giocatori convocati nelle rispettive Nazionali, ma nessuno in campo con l'Italia nella vittoria sulla Francia. Federico Gatti - convocato un po' a sorpresa - è finito in tribuna, Guglielmo Vicario è rimasto in panchina. È la fotografia di una Juventus sempre più lontana dal ruolo che storicamente ha avuto nella costruzione della Nazionale. Non è una questione di passaporti: i bianconeri hanno giocatori stranieri di valore e non devono necessariamente privilegiare gli italiani sul mercato. Però colpisce che la squadra che per decenni ha costituito l'ossatura dell'Italia oggi non abbia un solo titolare azzurro. Ancora di più se si considera che la Juventus è settima in campionato, a undici punti dalla Lazio capolista. Non è una squadra che ha rinunciato alla propria identità italiana in cambio di risultati straordinari. Mancini ha costruito un gruppo nel quale trovano spazio i giovani, da Kayode a Pio Esposito, passando per Cambiaghi e Scalvini. La Juve, invece, continua a cercare una propria identità, come cifra non soltanto tecnica, ma esistenziale.