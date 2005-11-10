Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 00:00Editoriale
14.11.2026 00:00Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Benedetta sosta, che almeno ci regali una Nazionale italiana degna di questo nome. Ma, mentre le big si arrovellano sugli assalti a Varela - che sei mesi fa costava 2 milioni e oggi quindici volte tanto -. sono arrivati anche diversi spunti per le formazioni impegnate in Serie A, quando finalmente ripartirà il campionato. Ignorarli sarebbe fuori luogo.

Pio c'è. E l'Inter deve smettere di considerarlo un'alternativa. Nove gol in quattordici presenze con la Nazionale maggiore, una doppietta alla Francia a 21 anni. Francesco Pio Esposito non è più una promessa: è un centravanti vero, uno di quelli che possono decidere una partita importante senza aver bisogno di dieci occasioni. Uno di quelli che dobbiamo ringraziare se ci sono. La cosa più interessante, però, non sono i numeri. È il modo in cui gioca, la personalità con cui affronta difensori di livello internazionale, la capacità di essere utile alla squadra anche quando non segna. All'Inter, per fortuna, Cristian Chivu lo conosce molto bene. Ma a questo punto qualche gerarchia andrebbe rivista, perché il ragazzo sta dimostrando di meritare un ruolo da protagonista anche in nerazzurro. Lautaro Martinez resta un riferimento assoluto, Thuram è un attaccante di livello internazionale e Bonny ha qualità importanti: nessuno suggerisce di regalare a Pio il posto da titolare a prescindere. Semmai, di smettere di pensare che debba essere sempre lui a conquistarselo da capo: è suo, di diritto.

De Bruyne segna anche con il Belgio. Il problema del Napoli non è lui. Kevin De Bruyne ha segnato anche in Turchia, contribuendo alla rimonta della nazionale belga. Il quarto gol in campionato, già realizzato prima della sosta, basterebbe peraltro a ricordare che il rendimento individuale del fuoriclasse ex Manchester City non è il principale problema del Napoli. Ma, forse, il Napoli è il principale limite di KDB: da quando è arrivato, di fatto, è sempre stato un corpo estraneo, alla squadra e alla città. Massimiliano Allegri è stato chiamato proprio per questo: trovare una soluzione. Anche perché sarebbe troppo comodo trasformare uno dei migliori centrocampisti degli ultimi vent'anni in un problema tattico. Il Napoli segna meno di quanto dovrebbe, fatica a dare continuità alle prestazioni e, soprattutto, non riesce a mettere i propri giocatori migliori nelle condizioni di incidere con regolarità. La partita dell'Italia offre un altro spunto: Antonio Vergara è entrato e si è procurato un rigore, dimostrando ancora una volta di poter essere utile. Allegri ha una rosa che dovrebbe consentirgli di fare molto meglio del decimo posto.

Frattesi è la dimostrazione che a volte basta cambiare. Quattro gol con la Lazio, sei complessivi in stagione considerando anche la Nazionale. Davide Frattesi ha ritrovato quella continuità che gli era mancata nell'ultima parte dell'esperienza interista. E con Gennaro Gattuso sta dimostrando di poter essere molto più di un'arma da utilizzare nell'ultima mezz'ora. Il gol segnato alla Francia è arrivato quattro giorni dopo quello realizzato al Napoli: due inserimenti da centrocampista che conosce benissimo i tempi dell'attacco alla profondità. Frattesi non è diventato improvvisamente un giocatore diverso, e questo dovrebbe far riflettere. Alla Lazio, prima in classifica, Gattuso gli ha trovato una collocazione precisa e soprattutto gli ha dato fiducia. Mancini, in Nazionale, ne sfrutta le stesse caratteristiche. All'Inter erano note da anni, ma sembrava un pesce fuor d'acqua. Il contesto fa la differenza.

De Ketelaere a segno, Sarri non può chiedere all'Atalanta di aspettare all'infinito. Nella stessa partita in cui ha segnato De Bruyne, è andato in gol anche Charles De Ketelaere. Un'altra buona notizia per il Belgio, un'altra domanda per il nostro campionato. L'Atalanta ha quattordici punti in undici giornate ed è dodicesima, un rendimento molto distante dalle ambizioni di una società che negli ultimi anni si è abituata a frequentare stabilmente l'Europa. Il problema non riguarda solo il belga, naturalmente. Ma proprio De Ketelaere è uno dei giocatori dai quali ci si aspetta di più, e finora il suo contributo offensivo è stato troppo discontinuo. Maurizio Sarri ha idee precise, un'identità tattica riconoscibile e una carriera che gli consente di rivendicare le proprie convinzioni. Ma il calcio non è un esercizio teorico: un allenatore deve anche adattare le proprie idee ai calciatori che ha. De Ketelaere ha già dimostrato di poter essere determinante in Serie A. Se il Belgio riesce a valorizzarlo e l'Atalanta no, qualche interrogativo bisogna pure porselo.

L'Italia batte la Francia senza juventini. Una notizia che dovrebbe preoccupare soprattutto la Juventus. Undici giocatori convocati nelle rispettive Nazionali, ma nessuno in campo con l'Italia nella vittoria sulla Francia. Federico Gatti - convocato un po' a sorpresa - è finito in tribuna, Guglielmo Vicario è rimasto in panchina. È la fotografia di una Juventus sempre più lontana dal ruolo che storicamente ha avuto nella costruzione della Nazionale. Non è una questione di passaporti: i bianconeri hanno giocatori stranieri di valore e non devono necessariamente privilegiare gli italiani sul mercato. Però colpisce che la squadra che per decenni ha costituito l'ossatura dell'Italia oggi non abbia un solo titolare azzurro. Ancora di più se si considera che la Juventus è settima in campionato, a undici punti dalla Lazio capolista. Non è una squadra che ha rinunciato alla propria identità italiana in cambio di risultati straordinari. Mancini ha costruito un gruppo nel quale trovano spazio i giovani, da Kayode a Pio Esposito, passando per Cambiaghi e Scalvini. La Juve, invece, continua a cercare una propria identità, come cifra non soltanto tecnica, ma esistenziale.

Articoli correlati

Immagine news 1
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre
Immagine news 2
Nations League, Olanda da record: 7-0 alla Grecia. Reijnders show, Svizzera promossa
Immagine news 3
Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine news 4
Anche Vampeta seguirà Ronaldinho al Ravenna: "Fenomeno, fuoriclasse, straordinario"

Altre notizie Editoriale

Oggi
Immagine news 1
00:00 Editoriale
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Ieri
Immagine news 2
16:00 Editoriale
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
giovedì 12 novembre
Immagine news 3
16:00 Editoriale
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
mercoledì 11 novembre
Immagine news 4
16:01 Editoriale
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
martedì 10 novembre
Immagine news 5
16:00 Editoriale
Quando finiranno le attenuanti per Allegri? Svanite anche le sue tre qualità principali. E poi oltre il danno la beffa: quelle frasi in conferenza stampa...
lunedì 9 novembre
Immagine news 6
16:00 Editoriale
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
domenica 8 novembre
Immagine news 7
16:00 EditorialeTMW
TMWDe Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
sabato 7 novembre
Immagine news 8
16:00 Editoriale
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
Immagine top news n.1 Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine top news n.2 Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"
Immagine top news n.3 L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi
Immagine top news n.4 Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
Immagine top news n.5 Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare
Immagine top news n.6 Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz
Immagine top news n.7 Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre
Immagine box news Serie A Lazio, 22 rinviati a giudizio per minacce a Lotito. C'è anche l'ex patron dell'Ascoli
Immagine box news Serie A Anche Vampeta seguirà Ronaldinho al Ravenna: "Fenomeno, fuoriclasse, straordinario"
Immagine box news Serie A Gabbia sulla discontinuità del Milan: "Ha detto bene Amorim, serve crescere nell'approccio"
Immagine box news Serie A Napoli, Zorgane per il dopo De Bruyne: nel mirino anche Coulibaly, Camara e Agoumé
Immagine box news Serie A Nations League, Scozia sempre più "italiana": assist per Adams. Malen 3 volte decisivo
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Immagine box news Serie B Palermo, Pohjanpalo svela lo spogliatoio: "Palumbo dj... ma mette musica di merda"
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Suslov domani in Italia per continuare il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie B Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano su Repole: "Comprovate capacità di costruire e far crescere le organizzazioni"
Immagine box news Serie C Catania, Longo: "Salerno non è l'ultima spiaggia. Serve più del 100%"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Tesser scuote la Reggiana: "Servono umiltà e voglia di aggredire la partita"
Immagine box news Serie C Carpi, Miramari si presenta: "Il modulo di gioco è l'ultima pagina del libro"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati