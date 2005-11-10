Arzignano, Di Donato: "Con l'Alcione vogliamo tornare a vincere. Non dobbiamo porci limiti"

L'Arzignano Valchiampo vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Brescia e riprendere la propria corsa nelle zone alte della classifica. Domani i giallocelesti ospiteranno l'Alcione Milano, reduce dal passo falso casalingo contro il Lumezzane e distante appena tre punti. Una sfida importante per entrambe le formazioni, come sottolineato dal tecnico Daniele Di Donato nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore è tornato innanzitutto sulla prestazione offerta contro la vicecapolista, dalla quale ha ricavato indicazioni positive nonostante il risultato. "La settimana è andata bene. A Brescia abbiamo disputato la partita che volevamo fare e credo che avremmo meritato qualcosa in più", ha spiegato, soffermandosi anche sull'episodio decisivo: "Il calcio d'angolo da cui è nato il rigore decisivo era inesistente".

Un errore che non deve però distogliere l'attenzione dal percorso della squadra. "Quello che conta è che la squadra abbia mostrato personalità, una qualità che ci è stata riconosciuta anche dagli addetti ai lavori del Brescia", ha aggiunto Di Donato, ribadendo la necessità di mantenere equilibrio sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte.

Di Donato avverte: "L'Alcione è una squadra di qualità". Due assenze per l'Arzignano

Il prossimo avversario arriva da una sconfitta, ma resta una formazione da affrontare con attenzione. Di Donato ne ha elogiato la crescita societaria e la qualità della rosa, individuando nella freschezza e nelle soluzioni offensive i principali punti di forza. "L'Alcione è una società che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. È una realtà solida, che sa dove vuole arrivare e che dispone di una rosa di qualità", ha dichiarato il tecnico, invitando comunque i suoi a concentrarsi soprattutto sulla propria prestazione. L'Arzignano dovrà fare a meno di Vannucchi e Nanni, impegnati con le rispettive nazionali. Due assenze che l'allenatore è convinto di poter compensare grazie alle alternative presenti in rosa.

"Un mese fa ci siamo già trovati a dover fare a meno di entrambi e abbiamo risposto bene, ottenendo risultati importanti come la vittoria di Carpi. Sono certamente due giocatori importanti, ma non mi preoccupa la loro assenza", ha assicurato. Le ultime decisioni di formazione arriveranno dopo la rifinitura, con diverse possibilità soprattutto nel reparto offensivo.

Arzignano, Di Donato non guarda la classifica: "Stiamo facendo più del previsto, ma non ci basta"

Il rendimento dei giallocelesti ha finora superato le aspettative iniziali, ma Di Donato preferisce non sbilanciarsi sugli obiettivi stagionali. La priorità è continuare a crescere, a partire dalla partita contro l'Alcione. "È chiaro che dopo una sconfitta sia importante tornare a fare punti, soprattutto in casa, perché una vittoria aiuta anche dal punto di vista mentale", ha spiegato. L'allenatore non vuole però che la posizione in classifica condizioni il lavoro quotidiano: "È vero che stiamo facendo qualcosa in più rispetto alle aspettative iniziali, ma questo non ci basta. Non dobbiamo porci limiti".

Il messaggio alla squadra è chiaro: affrontare ogni partita con la stessa intensità e provare a raccogliere il massimo, rimandando ogni valutazione sul piazzamento finale. "Dobbiamo semplicemente cercare di fare più punti possibili e capire strada facendo dove possiamo arrivare. I bilanci li faremo più avanti, non certo adesso", ha concluso Di Donato.