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La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 09:12Serie A
14.11.2026 09:12Serie A
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L'attaccante laziale è finito nel mirino dei Bees. Un'eventuale cessione non coprirebbe la qualificazione in Champions League
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© foto di www.imagephotoagency.it

"La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme". Ha parlato così Gustav Isaksen, attaccante biancoceleste, dal ritiro della Danimarca. Di fatto escludendo una possibilità di salutare i biancocelesti anzitempo, cioè nella prossima sessione di mercato.

C'è una pretendente

Una squadra che lo ha messo nel mirino, però, è il Brentford, attualmente ottavo in Premier League con quattordici punti. Solo un'offerta straordinaria, probabilmente molto grossa, potrebbe far desistere Claudio Lotito dal tenerlo in rosa. Perché, ed è evidente, con il danese ci sono più possibilità di arrivare entro il quarto posto - oramai obiettivo stagionale non fosse altro per i lauti compensi in televisioni - che retrocedere verso un altro tipo di Europa. In più non guadagna moltissimo - 1,5 milioni di euro - e di certo non apre all'addio.

Sì al rinnovo?

"Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare. Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all'interno club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte".

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