Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca

Dal sogno mondiale a quello olimpico. In attesa del decisivo play-off con la Finlandia (1° e 5 dicembre) che vale un posto alla prossima edizione del torneo iridato, questa mattina è stato svelato il calendario della terza edizione della UEFA Women’s Nations League, che prenderà il via nel marzo del 2027. Una partenza col botto per la Nazionale Femminile, attesa subito dall’impegno sul campo della Danimarca, la testa di serie del Gruppo 3.

Il cammino delle Azzurre, che vincendo il girone otterrebbero il pass per le Finals e per le Olimpiadi del 2028, inizierà infatti il 2 marzo contro Harder e compagne. Dai 90 minuti con le scandinave si passerà, il 6 marzo, al match casalingo con l’Islanda. Il 20 aprile si ripartirà invece da Italia-Galles, che precederà la trasferta islandese del 24 aprile e il rush finale in programma a giugno, con la squadra di Soncin che dopo la trasferta dell’11 in Galles sarà attesa il 15 dal match conclusivo con la selezione danese.

LE AVVERSARIE. L’Italia ritroverà due avversarie già affrontate nella passata edizione della Nations League, Danimarca e Galles. Con la decima forza del Ranking FIFA la squadra di Soncin perse 3-1 alla Spezia per poi rifarsi con gli interessi nel match di ritorno, terminato con un perentorio 3-0 che valse il primo storico acuto in terra danese. Un doppio confronto a cui hanno fatto seguito i due pareggi nel girone di qualificazione al Mondiale, vinto proprio dalle danesi (che hanno già staccato il pass per il Brasile) davanti all’Italia. Con il Galles sono invece arrivati due successi, che si aggiungono agli altri tre ottenuti nel 1978, 2018 e 2019. L’ultimo incontro con l’Islanda - terminato 1-1 - risale all’Europeo di quattro anni fa.

IL REGOLAMENTO DELLA LEGA A. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.

I GRUPPI DELLA LEGA A

Gruppo 1: Spagna, Norvegia, Irlanda, Svizzera

Gruppo 2: Francia, Inghilterra, Austria, Portogallo

Gruppo 3: Danimarca, ITALIA, Islanda, Galles

Gruppo 4: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Scozia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 3

Martedì 2 marzo: Danimarca-ITALIA, Galles-Islanda

Sabato 6 marzo: ITALIA-Islanda, Galles-Danimarca

Martedì 20 aprile: Islanda-Danimarca, ITALIA-Galles

Sabato 24 aprile: Danimarca-Galles, Islanda-ITALIA

Venerdì 11 giugno: Danimarca-Islanda, Galles-ITALIA

Martedì 15 giugno: Islanda-Galles, ITALIA-Danimarca