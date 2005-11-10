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Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 07:04Serie A
14.11.2026 07:04Serie A
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Il proprietario di RedBird parla del progetto per far tornare a vincere il club rossonero: "Voglio vincere il prima possibile, non mettendoci tanto tempo"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gerry Cardinale torna a parlare apertamente del progetto che ha in mente per il suo Milan. In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il patron di RedBird non ha usato mezzi termini per ribadire la propria convinzione nel voler riportare in alto il club rossonero nel minor tempo possibile. E ne ha parlato dopo aver lanciato la nuova holding, Milan Sports & Entertainment, che aiuterà il club ad alzare ulteriormente i suoi ricavi.

Le parole di Cardinale sul futuro del Milan

“Impegno a lungo termine? Sì non venderò mai il Milan. Mai", ha detto nel corso dell'intervista.Cardinale ha anche specificato di non voler assolutamente pensare ad un progetto troppo a lungo termine: "Questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile”, le sue parole. “Voglio vincere scudetti con continuità e tornare in Champions”, ha aggiunto.

L'annuncio di Cardinale sul mercato

Poi l'annuncio con il mercato sullo sfondo che farà sognare i sostenitori del Diavolo: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'”, le sue parole. E ancora sul mercato: "Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

Sul paragone con Berlusconi: "Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo".

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