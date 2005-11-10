Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"

Si chiude a 39 anni la carriera da calciatore di Matteo Ardemagni. L'attaccante milanese ha annunciato il proprio addio al calcio giocato attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, nel quale ha ripercorso le tappe di un viaggio cominciato quando era ancora un bambino. A sedici anni il trasferimento a Milanello, nel settore giovanile del Milan, dove ha completato la propria formazione arrivando anche a esordire in prima squadra in Coppa Italia.

La sua carriera ha trovato una dimensione soprattutto in Serie B, categoria nella quale ha lasciato il segno con diverse maglie. Indimenticabili le stagioni realizzative con il Cittadella, 22 gol nel 2009/10, e con il Modena, 23 centri nel 2012/13. Nel corso degli anni ha vestito anche le maglie di Atalanta, Padova, Carpi, Spezia, Perugia, Avellino, Ascoli, Frosinone e Reggiana, conquistando anche l'esordio in Serie A con il Chievo. Dopo le ultime esperienze tra Siena, Chieti, Pavia e Civitanovese, Ardemagni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Nel suo curriculum restano oltre cento reti nel campionato cadetto e una carriera attraversata da tante piazze e altrettante esperienze.

Di seguito il testo del post:

"È arrivato il momento di salutare il calcio giocato.

Ho ripercorso la mia storia e l’ho messa su queste pagine. Sono fiero della strada fatta, anche dei passaggi più difficili.

Da bambino aspettavo la campanella per correre fuori a giocare. Inventavamo le porte con qualsiasi oggetto e ci divertivamo per ore. Bastava un pallone.

Poi, una sera, durante una cena in famiglia, squillò il telefono. Era il Milan. Quando mio papà mise giù la cornetta, ci guardammo tutti in silenzio. Il sogno stava cominciando.

A sedici anni lasciai casa per Milanello. Poco dopo mi allenavo con campioni davanti ai quali mi tremava la voce. E poi San Siro, i primi gol, la Serie A.

In mezzo, però, c’è stata tanta vita: la panchina, gli infortuni, le ripartenze. I compagni che mi hanno aiutato a crescere. Le città e i tifosi che mi hanno fatto sentire amato.

Ho indossato tante maglie. Con ognuna ho dato tutto quello che avevo. Anche quando i gol non arrivavano, non ho mai smesso di lottare.

Oggi, a trentanove anni, sento che è il momento di fermarmi.

Il primo grazie va alla mia famiglia, alla mia mamma e al mio papà. Per tutti i sacrifici che avete fatto per permettermi di inseguire questo sogno. Se oggi posso raccontare questa storia, lo devo anche a voi.

Grazie agli amici, ai compagni, ai tifosi e a tutte le persone incontrate nelle società in cui ho giocato. Ognuno di voi fa parte di queste pagine.

Ci sono sogni che nascono quando sei bambino e finiscono per diventare la tua vita.

Per me è stato così.

Grazie a tutti.

Grazie, calcio!

To be continued…❤️"