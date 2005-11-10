Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"

Ronaldinho è tornato in Italia. Il campione brasiliano, che domenica vestirà la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì, è atterrato nel pomeriggio di venerdì all’aeroporto 'Luigi Ridolfi' di Forlì, dove ad attenderlo c’era il presidente giallorosso Ignazio Cipriani. Da lì si è trasferito a Milano Marittima, che sarà la sua base fino a lunedì.

Arrivo e programma

L’arrivo era previsto intorno alle 11 ed è slittato di circa quattro ore. Ronaldinho alloggia in una suite all’ottavo piano del Bolina Suite & Spa, struttura di viale Romagna gestita dai fratelli Anthony ed Eric Raggini: quattro notti, con check-out fissato per lunedì, dopo il ritorno in campo. Nel pomeriggio di venerdì ha svolto un allenamento personalizzato a porte chiuse. Sabato alle 11 è in programma la rifinitura al 'Benelli', l’unica seduta insieme ai nuovi compagni prima della gara: porte chiuse, ma i media accreditati potranno assistere ai primi 15 minuti.

Mandorlini cambia idea

Il tecnico del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha cambiato idea sull’impiego del brasiliano. In mattinata, a Sky Sport, aveva detto: “Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti”. In conferenza stampa, nel pomeriggio, ha invece annunciato che sarà titolare nel 4-3-3: “Giocherà dall’inizio e valuteremo insieme le tempistiche, avere a che fare con un giocatore come lui è un’emozione importante anche per me”. Sul ruolo: “Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare”.

Le parole di Ronaldinho e Cipriani

Di nuovo ai microfoni di Sky Sport Ronaldinho, ex PSG, Barcellona e Milan, ha spiegato il senso dell’operazione: “Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità molto diversa nata dall’amicizia di lunga data col presidente Cipriani”. E ancora: “Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna”. Cipriani, dal canto suo, ha parlato di un’idea nata con la fantasia: “E ora sarà bellissimo vederlo scendere in campo con la maglia del Ravenna”.

Un derby sotto i riflettori

Il derby si giocherà domenica 15 novembre alle 17.30 al Benelli, in diretta su Sky Sport; live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il ritorno arriva a undici anni dall’ultima partita ufficiale e l’attenzione è internazionale: alla sede del club sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Ronaldinho punta a segnare con il Ravenna il 300° gol in carriera.