Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"

Il nuovo corso del Genoa ha preso il via lo scorso 11 ottobre. François Modesto e Stefano Melissano vengono ufficialmente nominati rispettivamente chief of football e direttore sportivo della formazione rossoblù. "La chiamata del Genoa ha un valore speciale per la storia e i valori che il club rappresenta - sottolineano i due dirigenti -. Conosciamo l’importanza di questa piazza e del suo potenziale. La stessa visione del calcio, la nostra conoscenza e stima reciproca ci hanno spinto a proporre alla società di lavorare insieme, integrandoci per creare un'area sportiva più forte e sempre presente nelle attività della squadra e nella vita della società".

Uno sguardo al settore giovanile

Pilastro sarà ovviamente la Cantera: "Crediamo fortemente nello sviluppo del settore giovanile e vogliamo puntare anche e soprattutto su giocatori italiani per connotare la nostra identità. Più in generale anche all'estero cerchiamo giocatori da Genoa che abbiano piena consapevolezza di ciò che richiede questa piazza: attaccamento, intensità e ovviamente qualità".

Unità con De Rossi

"Oggi è fondamentale andare a conoscere le caratteristiche umane degli atleti - concludono - le qualità tecniche si possono monitorare pure a distanza con la tecnologia, ma il rapporto personale diventa fondamentale per la scelta finale e, in questa direzione, intendiamo procedere sempre nel confronto quotidiano con la proprietà, i vertici e il tecnico. E proprio con il mister ci sono grandi sintonia e unità, c'è la volontà di lavorare insieme ancora a lungo".