Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"

Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico argentino prende il posto di Michael Carrick e inizierà la sua nuova avventura sulla panchina dei Red Devils dal 18 novembre, dopo aver concluso gli ultimi impegni alla guida della nazionale degli Stati Uniti.

Le emozioni dell'addio alla selezione americana

Durante la prima conferenza stampa dopo l'annuncio, Pochettino non ha nascosto la difficoltà della scelta. L'argentino ha salutato la federazione statunitense tra le lacrime, ricordando il rapporto costruito negli ultimi mesi: "È difficile parlare in questo momento, sono una persona molto emotiva. È una decisione molto triste, la più difficile della mia carriera". Il club inglese ha trovato un accordo con la federazione americana per liberare lui e il suo staff, versando un indennizzo che secondo le indiscrezioni si aggira intorno ai 10 milioni di euro

Dal Tottenham al Chelsea, ora la nuova missione allo United

La chiamata del Manchester United è stata però impossibile da rifiutare. "Occasioni come questa capitano pochissime volte nella carriera", ha spiegato Pochettino, pronto a tornare in Premier League dopo le esperienze con Southampton, Tottenham e Chelsea. Il tecnico argentino eredita una squadra in difficoltà: i Red Devils arrivano dal peggior avvio di stagione degli ultimi quarant'anni e occupano le zone basse della classifica. Il debutto sarà subito una sfida di prestigio: il 22 novembre Pochettino siederà per la prima volta sulla panchina dello United ad Anfield contro il Liverpool.