Spezia, Stillitano su Repole: "Comprovate capacità di costruire e far crescere le organizzazioni"

A margine della nota con la quale lo Spezia ha comunicato l'acquisizione della maggioranza delle quote del club da parte del manager italo-americano Mike Repole, arrivano alcune dichiarazioni dell'attuale presidente (confermato anche dalla nuova proprietà) Charlie Stillitano:

"Questo è un momento emozionante per lo Spezia Calcio e per tutti coloro che hanno a cuore questo Club. Mike apporta un’energia straordinaria, una visione e una comprovata capacità di costruire e far crescere le organizzazioni. Altrettanto importante è il fatto che comprenda che una società calcistica appartiene alla propria comunità e che la sua storia e i suoi tifosi sono fondamentali per la sua identità. Insieme a Tom, abbiamo l’opportunità di creare una vera continuità, rafforzare le fondamenta del Club e costruire un futuro molto luminoso. Lo Spezia significa molto per questa città, e questa responsabilità è qualcosa che tutti noi prendiamo molto sul serio".