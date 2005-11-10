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Guerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana

TMW
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 09:30Serie A
14.11.2026 09:30Serie A
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Oggi la segreteria generale ufficializza le candidature per la presidenza della FIGC: in corsa Adriano Galliani e Giovanni Malagò
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che segue è una ricostruzione accurata eppure di totale fantasia degli ultimi sette mesi del calcio italiano, nel corso dei quali abbiamo: fallito la qualificazione al terzo mondiale consecutivo, cambiato due presidenti, nominato un commissario straordinario, scoperto l’obbligo del tesseramento, discusso della possibilità di revocare una firma, cambiato cavallo almeno due volte. Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti è frutto della fantasia dell’autore, ma puramente voluto.

Atto primo: il trionfo.

Esterno sera, inizio primavera.

“Buonasera dottor Malagò, le va di fare il presidente della Federcalcio?”.

“Ma scusate, tra qualche giorno giochiamo con la Bosnia… Aspettate almeno quella, povero Gravina”.

“Ma no, ma no. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza: lei è il più vincente dirigente sportivo italiano, conosciuto all’estero, con Milano Cortina ha fatto ancora una volta il pieno di ori. Sì, per carità, l’ultima volta che abbiamo avuto a che fare con lei non ci siamo stati tanto simpatici, ma acqua sotto i ponti. Le va di fare il presidente della Federcalcio?”.

“Guardate, mi sembra prematuro. Aspettiamo almeno la Bosnia”.

Interno giorno, primavera… qualche tempo dopo.

“Buongiorno dottor Malagò, le va di fare il presidente della Federcalcio?”

“Abbiate pazienza, con la Bosnia ci giochiamo domani, magari andiamo ai Mondiali e c’è Gravina. Aspettate”.

“Mi scusi, eh. Ma questi non sono affari suoi: vuole fare il presidente della Federcalcio sì o no?”.

“Insomma… non ci avevo pensato. Ma lei mi dice di rappresentare la Serie A: io non me la ricordo così unita, quando ho fatto il commissario di Lega eravate pronti a linciarmi per l’elezione di Micciché. Sicuri che siate tutti, tutti convinti?”.

“Ma sì, ma sì. Ma questo poi si sistema, non si preoccupi. Lei vuole fare il presidente della Federcalcio?”.

“Risentiamoci”.

Esterno stadio, primavera… il giorno dopo.

“Allora, dottor Malagò, è tutto pronto. Lei farà il presidente della Federcalcio. Siamo 18 società, forse 19 su 20, manca solo Lotito ma lei, insomma, lo conosce. E poi siete romani, sbrigatevela voi. In più abbiamo a bordo anche calciatori e allenatori”.

“Perfetto! Non vedo l’ora. Ma qual è il programma?”.

“Ma sì, ma poi ci si pensa. Intanto farà il presidente della Federcalcio. Ah, punto primo: cambiare il segretario generale. Ci tengono soprattutto calciatori e allenatori, valgono il 30%”.

“Ok, non mi pare una priorità. Ma sì, vi prometto che lo farò. Le altre componenti che ne pensano?”.

“Ma chi? Abbiamo il 46,8% dei voti. Lei non riesce a rimediare qualche altro voto in giro per l’Italia? È Malagò… E poi, mi scusi, ma cosa vuole che dicano? Lei è Malagò”.

“Per carità, ha ragione. Il programma quando lo stiliamo? Avete qualche idea per il commissario tecnico?”.

“Ma sì, sì, al programma poi ci pensiamo. Ma ci sembra che ci possa essere un solo nome possibile. Non ci si può sbagliare. E poi ha già fatto il ct”.

“Perfetto, siamo d’accordo su tutto”.

Atto secondo: le incomprensioni e il colpo di scena.

Esterno sera, estate.

“Buongiorno, presidente Malagò. Con Maldini e Leonardo ci ha provato, ma pazienza…”.

“Sì, ma poi anche loro, proporre Pirlo. Per fortuna è saltato fuori lo sponsor russo”.

“Vabbè. Ora puntiamo sul nome giusto che avevamo detto?".

"Ma certo, l'ho già chiamato".

"Ah, strano, ho parlato prima con Antonio e mi ha detto che non vi eravate ancora sentiti".

"Antonio? E chi è? No, no: io ho chiamato l'unico nome possibile. Roberto Mancini sarà il ct".

"...".

“Ma è rimasto sorpreso? E non le ho ancora detto il capodelegazione. Un grandissimo nome dello sport italiano, incredibile”.

“Torna Gigi Buffon?”.

“Ma no… Diana Bianchedi”.

“…”.

Interno giorno, estate.

“Presidente, scusi, ma il segretario generale? Si ricorda che avevamo un accordo?”.

“Certo, ma fatemi lavorare. Abbiamo appena scelto insieme il ct, ci sono tante cose da fare”.

“Ma era il primo punto del nostro programma”.

“E allora ci risentiamo. Non vi preoccupate, l'ho promesso”.

Interno giorno, autunno.

“Presidente Malagò, abbiamo un problema”.

“Che succede?”.

“Si ricorda quando a giugno è stato eletto presidente della Federcalcio?”.

“Certo. Il 68,58% dei voti. Un trionfo”.

“Ecco, pare che mancasse una cosa”.

“Un voto? Ma ne ho presi tantissimi”.

“No, una tessera”.

“Una tessera? Ma ho organizzato le Olimpiadi, sono stato presidente del Coni dodici anni. Che tessera?”.

“Quella della Figc, presidente. C'è stato un ricorso”.

“E quindi?”.

“Abbiamo chiesto quattro pareri legali”.

“Io cinque. Che dite?”.

“Che abbiamo ragione noi”.

“Strano, i miei dicono che ho ragione io”.

“E quindi bisogna commissariare la Federcalcio”.

“Ma come? E chi sarà il commissario?”.

“Lei”.

“Come, io?”.

“Lei. Poi si fanno nuove elezioni”.

“E io posso ricandidarmi?”.

“Certo, presidente”.

“Quindi non posso fare il presidente, però posso fare il commissario e ricandidarmi per fare il presidente?”.

“Esattamente”.

“Perfetto. Evviva il calcio italiano”.

Atto terzo: tutti contro tutti.

Interno giorno, fine ottobre.

“Commissario Malagò, abbiamo un problema”.

“Ancora?”.

“Non siamo più diciannove”.

“E quanti siete?”.

“Dieci. Forse undici”.

“Come dieci? E calciatori e allenatori?”.

“Hanno deciso di candidare Galliani”.

“Ma non erano quelli che volevano cambiare il segretario generale?”.

“Appunto”.

Interno sera, squilla un telefono.

“Pronto, senatore Galliani? Le andrebbe di fare il presidente della Federcalcio?”.

“Ma non c'è Malagò?”.

“Sì, ma ci sono state delle incomprensioni”.

“E voi cosa volete?”.

“Poi ci pensiamo. Intanto abbiamo il 30% dei voti”.

“Ma la Serie A?”.

“Non si preoccupi, tanto lì non sono mai tutti d'accordo”.

“Va bene. Ma fatemi controllare una cosa: mi sono tesserato, vero?”.

Interno giorno, inizio novembre.

“Commissario Malagò, ottime notizie. Abbiamo undici firme”.

“Finalmente!”.

“Però c'è un problema”.

“Ancora?”.

“Il Genoa ha firmato anche per Galliani”.

“Come, per tutti e due?”.

“No, ha cambiato idea. Però Galliani dice che la prima firma non si può revocare”.

“E quindi?”.

“Bisogna verificarlo”.

“E chi lo verifica?”.

“Il segretario generale”.

“Quello che dovevamo cambiare?”.

“Esatto”.

“Sentite, nominiamo una commissione per questo. Magari con un generale”.

Interno giorno, qualche giorno dopo.

“Commissario Malagò, abbiamo un problema”.

“Non ditemi che ci sono altre firme”.

“No, questa volta c'è un ricorso. Di Galliani”.

“E che vuole?”.

“Contesta la commissione che lei ha nominato”.

“Ma se l'ho nominata proprio per essere sicuro che sia tutto regolare!”.

“Dice che non può essere lei, che è candidato, a nominare chi verifica le candidature”.

“Ma no: diciamo che la commissione mica decide. Aiuta soltanto il segretario generale”.

“E intanto andiamo in tribunale”.

“Va bene. Chi ci difende?”.

“Un ottimo avvocato, socio del Circolo Aniene. Però fa parte anche del Collegio di Garanzia del Coni”.

“E quindi?”.

“Si è autosospeso”.

“Ah, meno male”.

Esterno sera, San Siro.

“Scusate, ma avete visto la Nazionale?”.

“No, eravamo impegnati con le firme e i ricorsi. Che ha fatto?”.

“Ha battuto la Francia. Abbiamo una bella squadra”.

“Ah, meraviglioso. E chi è il commissario tecnico?”.

“Roberto Mancini”.

“Ma quello che non avevamo scelto noi?”.

“Proprio lui”.

“E il segretario generale?”.

“Ma che c'entra il segretario generale?”.

“Scusate, ormai è diventata un'abitudine”.

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