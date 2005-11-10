Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo

Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondoTMW
Dimitri Conti
L'allenatore italiano in panchina ha ancora un certo fascino in giro per il mondo e a testimonianza e in soccorso di questo concetto viene anche la folta presenza di tecnici nostri connazionali che vestono i panni dei selezionatori. Non solo i club, infatti, l'Italia del calcio può fregiarsi di avere una dozzina di ct in giro per il pianeta. Alcuni anche su panchine particolarmente di valore e di peso.
Quanti selezionatori in Europa
L'esempio massimo rimane sempre lui, Carlo Ancelotti. Che dopo aver terminato la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid, chiusa così così ma passata attraverso fasi memorabili, ha scelto di puntare sulle sue capacità per risvegliare un gigante dormiente del calcio per le nazionali come il Brasile. In Sudamerica è da solo, ma in Europa sono in tanti. Marco Rossi è ormai diventato punto di riferimento dell'Ungheria come paese, provano ad emularlo anche i vari Rolando Maran, Andrea Maldera e Paolo Nicolato con le loro nazionali: Albania, Ucraina e Lettonia. Allena nel profondo sud dell'Europa anche Emilio De Leo: l'ex collaboratore di Mihajlovic è infatti il selezionatore di Malta. Su suolo italiano, ma formalmente all'estero, lavora anche Roberto Cevoli, guida tecnica di San Marino.
Siamo anche in Asia e in Africa
In giro per il mondo, però, se ne trovano tanti altri. Da capire per quanto ancora Fabio Cannavaro rimarrà ct dell'Uzbekistan, visto che se ne ventilano le possibili dimissioni: nel caso in cui salutasse, perderemmo l'unico rappresentante asiatico di una sleezione di prima squadra, visto che ci sarebbe anche Luigi Di Biagio, il quale però allena l'U23 dell'Arabia Saudita. Abbiamo un selezionatore anche in Africa, l'italianissimo Vincenzo Alberto Annese che guida la Guinea Equatoriale.
I commissari tecnici italiani
Carlo Ancelotti, 67 anni, ct del Brasile
Andrea Maldera, 55 anni, ct dell'Ucraina
Marco Rossi, 62 anni, ct dell'Ungheria
Rolando Maran, 63 anni, ct dell'Albania
Fabio Cannavaro, 53 anni, ct dell'Uzbekistan
Emilio De Leo, 48 anni, ct di Malta
Paolo Nicolato, 59 anni, ct della Lettonia
Vincenzo Alberto Annese, 42 anni, ct della Guinea Equatoriale
Roberto Cevoli, 57 anni, ct di San Marino
Luigi Di Biagio, 55 anni, ct dell'Arabia Saudita Under 23
Davide Mazzotta, 56 anni, ct di Malta Under 21