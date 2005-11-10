Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo

L'allenatore italiano in panchina ha ancora un certo fascino in giro per il mondo e a testimonianza e in soccorso di questo concetto viene anche la folta presenza di tecnici nostri connazionali che vestono i panni dei selezionatori. Non solo i club, infatti, l'Italia del calcio può fregiarsi di avere una dozzina di ct in giro per il pianeta. Alcuni anche su panchine particolarmente di valore e di peso.

Quanti selezionatori in Europa

L'esempio massimo rimane sempre lui, Carlo Ancelotti. Che dopo aver terminato la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid, chiusa così così ma passata attraverso fasi memorabili, ha scelto di puntare sulle sue capacità per risvegliare un gigante dormiente del calcio per le nazionali come il Brasile. In Sudamerica è da solo, ma in Europa sono in tanti. Marco Rossi è ormai diventato punto di riferimento dell'Ungheria come paese, provano ad emularlo anche i vari Rolando Maran, Andrea Maldera e Paolo Nicolato con le loro nazionali: Albania, Ucraina e Lettonia. Allena nel profondo sud dell'Europa anche Emilio De Leo: l'ex collaboratore di Mihajlovic è infatti il selezionatore di Malta. Su suolo italiano, ma formalmente all'estero, lavora anche Roberto Cevoli, guida tecnica di San Marino.

Siamo anche in Asia e in Africa

In giro per il mondo, però, se ne trovano tanti altri. Da capire per quanto ancora Fabio Cannavaro rimarrà ct dell'Uzbekistan, visto che se ne ventilano le possibili dimissioni: nel caso in cui salutasse, perderemmo l'unico rappresentante asiatico di una sleezione di prima squadra, visto che ci sarebbe anche Luigi Di Biagio, il quale però allena l'U23 dell'Arabia Saudita. Abbiamo un selezionatore anche in Africa, l'italianissimo Vincenzo Alberto Annese che guida la Guinea Equatoriale.

I commissari tecnici italiani

Carlo Ancelotti, 67 anni, ct del Brasile

Andrea Maldera, 55 anni, ct dell'Ucraina

Marco Rossi, 62 anni, ct dell'Ungheria

Rolando Maran, 63 anni, ct dell'Albania

Fabio Cannavaro, 53 anni, ct dell'Uzbekistan

Emilio De Leo, 48 anni, ct di Malta

Paolo Nicolato, 59 anni, ct della Lettonia

Vincenzo Alberto Annese, 42 anni, ct della Guinea Equatoriale

Roberto Cevoli, 57 anni, ct di San Marino

Luigi Di Biagio, 55 anni, ct dell'Arabia Saudita Under 23

Davide Mazzotta, 56 anni, ct di Malta Under 21