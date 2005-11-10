Febbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì

"Tanti anni fa, quando ho finito di giocare, ho realizzato di aver vinto tutto ciò che avevo sognato. Adesso ho già 46 anni e ho provato tutto dentro il calcio: questa è un'opportunità completamente diversa, significa far parte del sogno di tanti amici che lavorano per il Ravenna": così Ronaldinho ha spiegato, dopo essere sbarcato in Italia, la scelta di tornare in campo. Siamo alla vigilia del derby fra Ravenna e Forlì che attrarrà l'attenzione del mondo intero degli appassionati di calcio

L'appuntamento per il gran ritorno di Ronaldinho

La sfida si giocherà domani, domenica 15 novembre, alle 17.30 al Benelli, in diretta su Sky Sport. Sarà possibile seguire la live testuale del match su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il brasiliano è pronto a rientrare in campo a distanza di undici anni dall’ultima partita ufficiale la curiosità non è solo italiana. Alla sede del club infatti sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Ronaldinho giocherà titolare

Il tecnico del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha cambiato idea sull’impiego del brasiliano. Dapprima il tecnico aveva detto a Sky Sport: “Entrerà nel secondo tempo e si metterà lì davanti”. In conferenza stampa, nel pomeriggio di ieri, ha invece annunciato che sarà titolare nel 4-3-3: “Giocherà dall’inizio e valuteremo insieme le tempistiche, avere a che fare con un giocatore come lui è un’emozione importante anche per me”. Sul ruolo: “Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare”.