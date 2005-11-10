Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato

Filippo De Col è tornato ad allenarsi con il gruppo dell’Arezzo. Il terzino classe 1993, fuori lista e quindi non utilizzabile in campionato, è stato riaggregato ai compagni approfittando della sosta, ma il suo futuro si deciderà solo nella prossima sessione di calciomercato. A riportarlo è Amaranto Magazine.

Dopo la risoluzione con Chiosa

Il reinserimento in gruppo era stato programmato dopo la risoluzione del contratto di Marco Chiosa, anche lui del 1993, annunciata una decina di giorni fa. I due calciatori, entrambi fuori lista, dalla chiusura del mercato lavoravano da soli, seguendo un programma atletico concordato con lo staff amaranto. Rimasto solo De Col, la società ha scelto di riaggregarlo alla squadra, approfittando della pausa del campionato.

Nella lista per la Serie B, De Col è oggi l’unico giocatore fuori lista. Nonostante nella lista over ci sia ancora un posto vacante, con 17 giocatori su un massimo di 18, al momento non sembra previsto il suo inserimento tra i calciatori utilizzabili nelle gare ufficiali. Nella scorsa stagione il terzino ha totalizzato 23 presenze e un gol in maglia amaranto.