Napoli, se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: le ipotesi

Centrocampo, attaccante e perché no magari anche un esterno offensivo. Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe davvero offrire spunti interessanti,anche perché c’è necessità di migliorare la rosa e renderla più funzionale alle esigenze di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Manna è attento a tutte le possibili occasioni che si possono presentare all’orizzonte in una finestra storicamente difficile come quella di metà stagione.,È evidente che i reparti in cui è maggiormente concentrata l’attenzione sono centrocampo e attacco. Per quanto riguarda la fase offensiva i riflettori sono puntati sulla probabile partenza di Lorenzo Lucca, che sembra destinato a lasciare Napoli con la formula del prestito.,E qui è chiaro che per sostituirlo l’obiettivo principale rimane Varela. Nelle scorse ore c’è stato anche un punto della situazione con il suo agente, ora resta da capire cosa potrà succedere nel prossimo mese. Intanto qualcosa potrebbe accadere per gli esterni visto che Lang è in uscita (anche se per il momento non sono arrivate offerte) ma qualche dubbio c’è anche su Neres, su cui c’è molto interesse in Brasile.

E allora ecco che in questo caso ci sarebbe modo di inserire un giocatore con quel tipo di caratteristiche. Il profilo che piace di più è sicuramente Cacciamani già cercato anche dalla Roma in estate. Operazione davvero difficile anche perché il club granata non ha certo intenzione di cederlo a metà stagione. Un’altra soluzione è Gittens, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito o magari anche a condizioni vantaggiose. Insomma il Napoli è al lavoro, a breve partiranno le grandi manovre.