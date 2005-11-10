L'Argentina perde la prima partita dell'era post-Messi e lo fa in un contesto desolante, in una Bombonera lontana anni luce da quella che qui in Europa siamo abituati a immaginare per le partite in casa del Boca Juniors o della Seleccion. Nell'incontro amichevole contro l'Uruguay - finito 1-2 per la squadra di Forlan - l'impianto ha registrato una presenza di circa 25mila spettatori raggiungendo una capienza vicina al 40%. E il colpo d'occhio è stato desolante.

Tremendo, pero para nada sorprendente la entrada en La Bombonera y es el amistoso más atractivo de la selección argentina en años. Se sabía, pero igual no deja de impactar la imagen. Los precios deberán ajustarse a una nueva realidad y etapa. https://t.co/TUVhNQOYR6 — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) November 14, 2026

Addirittura, numerosi settori dell'impianto sportivo tra cui l'intero terzo anello e la testa sud sono rimasti chiusi al pubblico per decisione organizzativa legata alla scarsa affluenza.

Niente Messi e... i prezzi: i motivi della Bombonera vuota

Non solo l'addio di Messi, in molti su social network e stampa locale fanno notare come forse l'AFA debba riflettere sui prezzi proposti per le partite: senza Messi, magari la gente è disposta di meno a fare gli stessi sacrifici di prima.

Il costo dei biglietti per i posti generalmente più popolari fissato a 95mila mila pesos e le modalità di ritiro dei tagliandi in formato fisico presso il campo hanno rappresentato ulteriori fattori che hanno inciso sulla minore partecipazione dei sostenitori. Poco prima del fischio d'inizio l'apertura della curva nord ha permesso l'ingresso di altri tifosi che hanno occupato quel settore esponendo bandiere e intonando cori.

Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente sugli spalti dove è stata dispiegata una grande coreografia raffigurante Diego Maradona al fianco di Messi. Questa affluenza ridotta ha fatto seguito a un precedente riscontro negativo registrato durante la precedente sfida amichevole disputata contro il Burkina Faso.