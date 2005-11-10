Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026

La centrocampista del Como Women e dell’Australia Alex Chidiac è in corsa per il FIFPRO Merit adwars, il premio che viene assegnato al giocatore o alla giocatrice per il proprio impegno sociale e civile. Assieme all’australiana in corsa ci sono anche l’olandese Jeremie Frimpong, il brasiliano Joao Gomes, il congolese Christian Luyindama, il beninese Steva Mounie, il colombiano Walmer Pacheco, lo spagnolo Julio Pleguezelo, la sudcoreana Ji So-Yun, la finlandese Tinja-Riikka Korpela (ex Rona), la svedese Zacira Musovic e la statunitense Phallon Tullis-Joyce.

Il comunicato del Como Women sulla nomination di Chidiac

Importante riconoscimento per Alexandra Chidiac, centrocampista del Como Women, inserita tra le candidate al FIFPRO Merit Award 2026 per il suo impegno sociale e il contributo offerto a iniziative legate alla parità di genere, all’istruzione, alla lotta alla homelessness e alla sostenibilità ambientale.

Attraverso Common Goal e diverse organizzazioni, Chidiac ha sostenuto progetti a favore di donne e ragazze, programmi dedicati alle persone senza fissa dimora e iniziative per sensibilizzare sul ruolo del calcio nella lotta ai cambiamenti climatici. La calciatrice ha inoltre contribuito al fondo per l’impatto sociale della PFA Australia, prendendo posizione anche a tutela dei diritti delle giocatrici.

Tra le esperienze più significative, la partecipazione alla FIFA Series in Kenya, dove ha potuto incontrare le ragazze e lo staff di Moving The Goal Post Kenya, organizzazione no-profit che utilizza il calcio come strumento di emancipazione e crescita per le giovani donne. Un progetto che Chidiac sostiene da otto anni e che ha coinvolto oltre 50.000 donne e ragazze in tutto il Paese.

Istituiti nel 2008, i FIFPRO Merit Awards premiano i calciatori e le calciatrici che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono a promuovere il cambiamento nella società. I riconoscimenti sono suddivisi in tre categorie: Player Activism, Player Impact e Player Voice.

Il nome della vincitrice sarà annunciato il 19 novembre 2026, in occasione dell’Assemblea Generale FIFPRO a Panama. A ciascun vincitore sarà inoltre destinata una donazione di 10.000 dollari da parte di FIFPRO a sostegno della propria iniziativa.

Il Como Women si congratula con Alexandra per questo importante riconoscimento e per il valore del suo impegno dentro e fuori dal campo.