Catania, Longo: "Salerno non è l'ultima spiaggia. Serve più del 100%"

Un ritorno a casa, ma con la testa rivolta esclusivamente al campo. Emilio Longo si prepara a tornare a Salerno, città nella quale è nato e cresciuto, da avversario alla guida del Catania. Domenica, nella 14ª giornata del Girone C di Serie C, i rossazzurri saranno ospiti della Salernitana in una sfida importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Nella conferenza stampa a due giorni dall'incontro, il tecnico rossazzurro ha fatto il punto della situazione:

Mister, partiamo dalle condizioni di Di Gennaro. Come sta il difensore e quali soluzioni sta valutando nel caso in cui non dovesse essere disponibile?

"La percentuale che Di Gennaro non parta per Salerno è altissima. Ha riportato una piccola elongazione all'adduttore e quindi potrebbe non essere della partita. Per quanto riguarda le possibili variazioni, abbiamo lavorato su entrambe le soluzioni, sia con la difesa a tre sia con quella a quattro. Domani avrò ancora la rifinitura e mi prenderò queste ultime 24 ore per fare le valutazioni necessarie, cercando di individuare l'assetto difensivo e complessivo migliore per mettere in difficoltà la squadra avversaria".

Come stanno invece Cabianca e gli altri giocatori alle prese con problemi fisici?

"Cabianca oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra. La problematica muscolare è pressoché risolta, perché si trattava di un affaticamento che non ci ha creato particolari preoccupazioni. Il problema principale riguarda invece un risentimento al tallone: meccanicamente avverte dolore quando appoggia il piede. Il personale che si occupa della fisioterapia sta lavorando molto per cercare di risolvere questa situazione, che può diventare limitante rispetto alle attività che deve svolgere. Oggi ha fatto un buon allenamento. Domani mattina valuteremo la sua capacità di assorbire il carico di lavoro e capiremo se potrà viaggiare con noi verso Salerno".

A Salerno arriveranno anche notizie extracalcistiche piuttosto delicate. Quanto potranno influire sul vostro approccio alla partita e può rappresentare una prova di definitiva maturità per il Catania?

"Dobbiamo essere bravi a non guardare in casa degli altri. La nostra capacità deve essere quella di continuare a essere una squadra che prova a fare gioco e a mettere in difficoltà gli avversari, indipendentemente dalle loro disposizioni e dalle loro pressioni. Dobbiamo crescere nella nostra identità. Mi fa piacere che ogni partita rappresenti per noi un esame, perché superarli significa aver studiato bene ed essere diventati alunni diligenti. Credo che nell'ultimo periodo la squadra abbia trovato continuità e dobbiamo continuare a lavorare sodo per portare a Salerno un'identità ben precisa: essere capaci di fare gioco, di attaccare e di diventare granitici quando siamo noi a subire l'iniziativa avversaria. Come dico sempre, dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di essere identitari".

È una partita che si prepara da sola anche dal punto di vista emotivo oppure ritiene che sia fondamentale un lavoro particolare sulla preparazione della gara?

"Credo che, con l'esperienza maturata in questo campionato, dovremmo considerare tante partite come appuntamenti da preparare con la massima attenzione, non soltanto quelle contro le squadre blasonate. Spesso sono proprio le gare contro avversari meno accreditati a nascondere le insidie maggiori e a fare la differenza nel percorso di una stagione. Una partita come quella di Salerno non dovrebbe essere preparata esclusivamente sotto l'aspetto emozionale: sarebbe una sconfitta per l'allenatore. Va preparata soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico, perché affrontiamo una squadra che, per importanza della rosa, poteva ambire a un campionato importante. C'è ancora tempo per poterlo fare. Nelle ultime due giornate ho visto una Salernitana che comincia ad avere le sembianze dell'idea di calcio di Vito Di Bari, un allenatore che stimo molto. Anche nella prima mezz'ora della partita contro l'Inter Under 23, disputata a Milano, ho visto una squadra capace di creare diverse occasioni da gol e di sistemarsi in campo in maniera evoluta. Bisogna quindi prendere con le pinze la classifica attuale: abbiamo davanti una formazione importante, con logiche di gioco diverse dalle nostre e grandi potenzialità".

Che tipo di partita si aspetta? Potrebbe svilupparsi un confronto molto tattico, soprattutto nella fase iniziale, oppure pensa che entrambe le squadre cercheranno di imporre subito il proprio gioco?

"Ogni volta che ci siamo affrontati con Vito sono venute fuori partite molto belle e intense. Siamo due allenatori che provano a giocare a viso aperto, cercando il confronto uno contro uno a tutto campo. Credo che dovremo essere una squadra capace di impattare bene la partita e di risultare dominante dall'inizio alla fine. Naturalmente il dominio non dipenderà soltanto da noi, ma anche da quanta volontà avranno gli avversari di imporre il proprio gioco. È bello pensare che si affrontino due squadre che fanno della capacità di attaccare una delle proprie armi principali. Noi proveremo a mettere in difficoltà la Salernitana sul piano del dinamismo, dell'attacco degli spazi e della capacità di mantenere una linea alta. Dalle esperienze passate dobbiamo aver imparato qualcosa e mi auguro che gli errori commessi ci aiutino a capire come affrontare determinati momenti, anche quando vogliamo essere propositivi".

È stato sollevato qualche dubbio sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, soprattutto dopo la trasferta di Cerignola. Come valuta lo stato di forma generale della squadra?

"Vorrei che questa cosa venisse chiarita una volta per tutte: non ritengo che ci siano calciatori in ritardo di condizione. Utilizzerei un termine tipico della nostra zona: è una bufala. Abbiamo una squadra con caratteristiche metaboliche e genetiche differenti, che sta facendo il massimo nel rispetto delle individualità di ogni giocatore. A volte si fanno valutazioni senza considerare che Cavuoti non può essere Insigne e che Cabianca non può essere Ierardi. Se un giocatore ha determinate caratteristiche fisiche e un altro ne possiede di differenti, non significa automaticamente che il primo sia in ritardo di preparazione. Nelle sette partite precedenti avevamo ottenuto cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella di Potenza. In quella circostanza, al 95', in campo c'era una sola squadra e quella era il Catania. Non mi sembra che allora si parlasse di ritardo di condizione. Quando arriva una sconfitta si cerca sempre e comunque una responsabilità. La squadra sta bene e ha l'intensità giusta. Anche per quanto riguarda gli infortuni siamo assolutamente in linea con i protocolli scientifici e con i carichi di lavoro. Nel calcio bisogna mettere in conto che possano verificarsi problemi agli ischiocrurali, ai flessori, ai quadricipiti o ai polpacci. Fa parte della stagione".

Entrando nello specifico, cosa si aspetta da Caligara e Torrasi? Sono giocatori che possono ancora dare un contributo importante al centrocampo? E quanto ha inciso finora il rendimento di Vallocchia?

"Da Caligara mi aspetto una qualità che rappresenta la sua caratteristica principale. Ha un piede eccellente, superiore alla media della categoria. Nella sua prima partita da titolare ha fatto vedere cose interessanti, alternandole naturalmente a una fase di conoscenza dei compagni. Deve ancora consolidare le relazioni all'interno del gruppo, perché non è semplice inserirsi subito in un contesto che ha già le proprie logiche e i propri equilibri. Mi aspetto da lui gol, assist, una buona fase di interdizione e soprattutto capacità di copertura. È un centrocampista di valore assoluto che può fare la differenza. Ha anche bisogno di ritrovare il ritmo partita dopo essere rimasto fermo tre settimane e aver successivamente avuto un piccolo problema al soleo del polpaccio. Quando è rientrato non poteva essere ancora nella condizione ottimale. Vallocchia, invece, ha avuto maggiore continuità. Da quando è arrivato fino a domenica non gli avevo praticamente mai concesso di rifiatare. Bisogna riconoscergli il merito di essersi integrato immediatamente nel gruppo e di aver dimostrato grande appartenenza al contesto Catania. Mi è piaciuto molto il modo in cui si è messo a disposizione. Per Torrasi il discorso è differente. Una problematica agli adduttori, comunemente chiamata pubalgia, lo ha condizionato. Speriamo che questa settimana rappresenti una fase di completo recupero. Parliamo di un giocatore di qualità, con capacità di gestione del pallone e di copertura, che magari si nota meno in mezzo al campo ma risulta estremamente utile. Nelle fasi cruciali della stagione avremo bisogno di venti calciatori in grado di partire titolari, oltre ai portieri. Abbiamo le possibilità di costruire un centrocampo che possa giocare a tre, ma anche a quattro, considerando le alternative a disposizione, tra cui Corbari".

Torrasi può essere convocato per Salerno? E quanto può incidere il ritorno di Coda in una piazza nella quale ha già vissuto stagioni importanti?

"Per quanto riguarda Torrasi, credo che lo convocherò. Potrà quindi prendere parte alla gara, ma naturalmente non ha novanta minuti nelle gambe. Può essere un ricambio di qualità dal punto di vista tattico e strategico. Se lo porterò con noi significa che ritengo possa avere una sua utilità anche per venti minuti o più, altrimenti avrei continuato a farlo lavorare a parte. Per quanto riguarda le motivazioni, mi piace pensare che Massimo possa avere qualcosa in più. È chiaro che tutti devono dare il cento per cento, perché matematicamente andare oltre questa soglia è difficile. Ma sono proprio le cose straordinarie che permettono di realizzare sogni e raggiungere obiettivi che oggi sembrano distanti. Mi aspetto qualcosa in più da Coda perché giocherà a Salerno, ma non soltanto da lui. Quel qualcosa in più deve arrivare anche da chi dovrà servirlo, da chi dovrà correre maggiormente e da tutti quelli che sanno quanto sia importante la partita. Non perché giochiamo a Salerno, ma perché credo sia arrivato il momento in cui questa squadra debba trovare una dimensione che le permetta di accorciare le distanze. Per riuscirci dobbiamo provare a fare qualcosa di straordinario".

La partita di Salerno può rappresentare uno spartiacque nella corsa al campionato? In caso di sconfitta e di un ulteriore allungo del Potenza, il distacco dalla vetta rischierebbe di diventare pesante.

"Credo che siamo ancora pienamente nel periodo in cui è possibile recuperare tutto, considerando il tempo che abbiamo a disposizione e i punti ancora in palio. Non dobbiamo vivere la partita di Salerno come un'ultima spiaggia. Va interpretata seguendo la logica che ci ha resi protagonisti nell'ultimo periodo: essere una squadra con una propria identità, capace di dipendere soprattutto dalla qualità della propria prestazione. Non voglio appesantire un ambiente che porta già con sé tante pressioni positive. Le pressioni che dobbiamo avere a Catania devono essere altre, non quella di pensare di essere fuori dai giochi già a dicembre. Porto l'esempio dell'Ascoli della passata stagione: in questo periodo si trovava a undici o dodici punti dall'Arezzo, poi è riuscito a chiudere il proprio percorso conquistando i playoff e vincendoli con merito. Credo che tutto sia possibile. Dobbiamo affrontare Salerno con la voglia, la capacità e la caparbietà di regalare a noi stessi e alla nostra gente, che purtroppo ancora non può accompagnarci, una soddisfazione. Soprattutto dobbiamo mantenere vivo il desiderio di essere una squadra riconoscibile e fedele alla propria identità".

Mister, per lei sarà anche un ritorno nella città in cui è cresciuto. Che emozione rappresenta tornare a Salerno da avversario?

"Sono nato e cresciuto a Salerno, ho frequentato la scuola e ho vissuto la mia adolescenza nella zona orientale della città. Ho guardato partite e osservato allenatori seduti su quella panchina, che rappresenta qualcosa di importante. È una bella sensazione, che avevo già provato nella passata stagione. Però, come dico sempre, casa è dove si vive realmente in quel momento. Oggi casa mia è Catania e devo dire che questa casa mi piace molto. Vorrei portarla il più in alto possibile".

Quali sono gli aspetti principali sui quali dovrete intervenire per mettere in difficoltà la Salernitana, considerando anche la sua capacità di costruire gioco e calciare dalla distanza?

"È una squadra alla quale dobbiamo togliere certezze. La nostra capacità dovrà essere quella di pressare in maniera molto intensa, perché se concediamo loro tempi di gioco possono esprimere qualità importanti. La riduzione dei tempi a disposizione dell'avversario sarà fondamentale, soprattutto in una partita nella quale la posta in palio è importante per entrambe le formazioni. Dobbiamo limitare lo spazio e il tempo che concediamo agli altri. Naturalmente mi aspetto che anche la Salernitana provi a fare la stessa cosa con noi. Sarà una sfida fatta di duelli, e credo che entrambi gli allenatori lavoreranno molto su questo aspetto. Chi riuscirà a vincere più duelli, anche nella fase propositiva quando avrà il pallone, potrà creare un vantaggio importante e indirizzare il risultato finale".