Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"

Ventisette anni e già un percorso che attraversa campionati, piazze e realtà calcistiche diverse: dalla Juventus di Cristiano Ronaldo, Buffon, Bonucci e Chiellini all'esperienza in Inghilterra con il West Bromwich Albion, passando per Verona, Frosinone, Bari e Cosenza. Gianluca Frabotta oggi ha trovato a Cesena una nuova tappa della propria carriera, all'interno di un progetto che lo ha convinto a firmare fino al 2029.

Il terzino bianconero si racconta a TuttoMercatoWeb.com, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera: l'impatto con i grandi campioni della Juventus, il rammarico per la parentesi all'Hellas Verona e il rapporto con Alessandro Diamanti, oggi alla guida del Cesena. Senza nascondere le difficoltà fisiche affrontate nell'ultimo periodo e la voglia di lasciarsele definitivamente alle spalle.

Gianluca, contro il Catanzaro è arrivata la vittoria che ha spezzato la serie di partite senza porta inviolata, con un tuo assist decisivo: cosa ha significato per voi e per te quella partita?

"È stata una vittoria importante, sporca. Altre volte abbiamo giocato meglio, ma i tre punti conquistati sono stati fondamentali per noi perché ci hanno dato fiducia ed energia con cui continuare a lavorare sul nostro percorso".

Dopo 11 giornate la classifica è molto corta: che campionato sta facendo il Cesena e che obiettivo vi date?

"La Serie B ha da sempre una classifica molto corta, dove ogni punto conta e può fare la differenza. Per questo motivo anche i tanti pareggi che abbiamo fatto finora possono risultare importanti per il nostro obiettivo, che è la salvezza. Una volta ottenuta, vedremo cosa saremo in grado di fare".

A proposito dei sei pareggi in undici gare di campionato, cosa vi è mancato per fare bottino pieno?

"Siamo una squadra giovane, con tantissimi nuovi giocatori. Finora abbiamo lavorato sulla conoscenza reciproca e delle situazioni di gioco che ci proponeva il mister. Sinceramente credo che qualche punto in più lo avremmo comunque meritato".

In estate sulla panchina del Cesena è arrivato Alessandro Diamanti. Da calciatore rappresentava l'estro allo stato puro, mentre da allenatore com'è?

"È stata una bellissima sorpresa. Quando non siamo in campo per allenarci è una persona molto scherzosa, ma quando siamo al lavoro va a duemila, mettendoci un'energia incredibile. Questo ti porta a divertirti mentre ti alleni ed è ciò che serve per imparare e migliorarsi allenamento dopo allenamento".

La scelta di Diamanti è stata di rottura rispetto alla passata stagione, che si è dimostrata più difficile del previsto. A mente fredda, che ti senti di dire?

"Abbiamo fatto una grande prima parte di stagione, poi però le cose sono cambiate e ci siamo trovati a lottare senza riuscire più a performare come prima. Dispiace davvero tanto per non aver conquistato i playoff".

Dal passato al futuro prossimo. Al termine della sosta per le Nazionali il calendario di Serie B vi metterà di fronte all'Hellas Verona, club nel quale hai militato nella stagione 2021/2022. Che ricordi hai di quell'esperienza?

"Da parte mia provo un grande rammarico. Sono arrivato a Verona carichissimo dopo la stagione fatta con la Juventus, poi però sono stato costretto a operarmi al tendine d'Achille e questo ha compromesso un po' tutto il mio percorso in gialloblù. Dispiace tanto non aver reso quanto avrebbe meritato una piazza come quella".

Hai citato la Juventus. Dopo l'esperienza con la Next Gen nel 2019/2020 sei approdato in prima squadra, con la quale hai messo a referto 18 presenze e un gol. Che ricordi hai di quell'avventura?

"Era una squadra piena di leader, dentro e fuori dal campo. C'erano Cristiano Ronaldo, Buffon, Bonucci, Chiellini e tanti altri. Le prime volte che mi sono allenato con loro l'impatto emotivo è stato molto forte, poi col tempo mi sono 'costretto' a non farci caso più di tanto. Altrimenti avrei pensato solo a quello".

La cosa più importante che hai imparato da quell'annata alla Juventus?

"Ad avere equilibrio. Sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male, quello che conta è prendere tutto con il giusto equilibrio. Perché sennò rischi di finire vittima dell'esaltazione o della depressione. Entrambe sono pericolose, soprattutto se sei giovane".

A 27 anni hai già avuto modo di 'vivere' molte vite calcistiche. Prima nelle giovanili del Bologna, poi Renate, Pordenone, Juventus, Hellas, Frosinone, Bari, Cosenza, West Bromwich Albion e, ora, Cesena. Cosa ti ha lasciato addosso vivere così tante esperienze diverse?

"La curiosità e la capacità di scoprire persone diverse in contesti diversi. Sia in termini di giocatori che di allenatori. In Inghilterra, poi, ho avuto modo di confrontarmi anche con una cultura diversa da quella italiana ed è stato importante per crescere come persona".

Nell'estate 2025, dopo questo girovagare, hai scelto Cesena. Perché hai preso questa decisione, firmando un contratto fino al 2029?

"Perché qui c'è un progetto importante e una tifoseria che ti sta sempre molto vicina. Due fattori importantissimi per un calciatore".

Sul piano personale, invece, in questa stagione stiamo scoprendo un Frabotta terzino in una difesa a quattro, a dispetto del tuo percorso professionale che ti ha visto giocare più da esterno in un 3-5-2. Come ti trovi in questi due abiti tattici?

"Ho giocato molto spesso da quinto, un ruolo che mi piace molto perché mi permette di attaccare con continuità. A quattro, invece, mi sto scoprendo adesso, ma sono convinto di poter fare bene".

Gli obiettivi per la stagione 2026/2027 di Gianluca Frabotta quali sono?

"Dopo l'annata scorsa, durante la quale ho giocato abbastanza ma senza mai stare davvero bene, prendendo antidolorifici anche solo per allenarmi, la cosa più importante è la condizione fisica. L'obiettivo è stare finalmente bene. In estate mi sono operato nuovamente al tendine d'Achille e adesso le cose sono migliorate".

Chiudiamo con un cambio d'abito. Da calciatore Gianluca Frabotta ora si trasforma in scout. Un nome da segnarsi sul taccuino fra i giovani talenti del Cesena?

"Filippo Bertaccini. Dopo i problemi avuti a inizio anno (intervento chirurgico per l'asportazione di una neoformazione cerebrale, ndr), adesso sta molto bene. Si è ripreso alla grande e credo che abbia tutto per imporsi in Serie B".