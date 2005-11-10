Italia, Pio Esposito sulle orme di Gigi Riva: 9 gol in 14 partite. Alla sua età meglio solo Meazza

Francesco Pio Esposito continua a riscrivere le statistiche della Nazionale italiana. La doppietta realizzata contro la Francia ha portato l'attaccante dell'Inter a quota 9 gol in 14 presenze, numeri che a soli 21 anni lo avvicinano ai grandi bomber della storia azzurra. Come evidenzia Il Corriere dello Sport, alla stessa età soltanto Giuseppe Meazza aveva fatto meglio, raggiungendo già 12 reti con la maglia dell'Italia. Ancora più impressionante è la media realizzativa del centravanti nerazzurro. Esposito ha disputato complessivamente 794 minuti in Nazionale, segnando una rete ogni 88 minuti. Nessuna delle sue 14 presenze, inoltre, lo ha visto rimanere in campo per l'intera durata della partita. La sfida contro la Francia, conclusa con la standing ovation di San Siro al momento della sostituzione con Scamacca, è stata finora quella in cui ha giocato di più: 92 minuti.

Mancini incoraggia Pio Esposito: "Riva è a 35 gol da una vita, speriamo che qualcuno lo superi"

Le prestazioni del giovane attaccante hanno riacceso il dibattito sul primato di Gigi Riva, miglior marcatore della storia della Nazionale con 35 reti in 42 presenze. Un record che resiste dal 20 ottobre 1973, quando il leggendario attaccante del Cagliari segnò il suo ultimo gol azzurro contro la Svizzera. A evocare la possibilità di superarlo è stato anche il commissario tecnico Roberto Mancini, dopo il successo sulla Francia. "Speriamo che Pio faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, Pio può segnarne tanti", ha dichiarato il ct. La distanza resta considerevole, con 26 reti ancora da realizzare per raggiungere il primato, ma l'avvio di Esposito lascia intravedere prospettive importanti.

Pio Esposito, gli elogi dell'Equipe e la gestione della pressione

La crescita dell'attaccante interista non è passata inosservata neppure all'estero. Dopo la doppietta contro la Francia, anche L'Equipe gli ha dedicato parole di grande apprezzamento. "Pio Esposito è uno di quegli attaccanti che i difensori non dimenticano, è un giocatore formidabile, lotta con grinta, protegge la palla con l'esperienza di un veterano e, soprattutto, segna", ha scritto il quotidiano francese. A invitare alla prudenza è invece il suo agente Mario Giuffredi, che a Radio Napoli Centrale ha spiegato come il giovane centravanti stia affrontando il crescente interesse mediatico. "Viviamo tutto con grande serenità ed equilibrio, la sera bisogna andare a dormire pensando che la mattina finisca tutto. Questo concetto non ci permette di cullarci su queste cose". Intanto, Esposito può concentrarsi su traguardi più vicini. A 10 reti troverebbe Barella, Frattesi, Zola, Insigne e Cassano; a quota 11 ci sono Retegui, Raspadori e Di Natale, mentre a 12 figura Belotti.