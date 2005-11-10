14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso

Il 14 novembre del 2010 è tempo di derby. A San Siro l'Inter ospita il Milan, in una partita con tantissimi temi da sviscerare. È la prima stracittadina dopo la vittoria del Triplete da parte dei nerazzurri, prima allenati da Mourinho e ora da Rafa Benitez. Ma è anche il primo appuntamento di Zlatan Ibrahimovic con la terza maglia a strisce della sua storia: dopo Juventus e Inter, ecco il Milan, dove diventerà ancora più importante - quasi incredibilmente - rispetto alle altre due.

Bastano cinque minuti

Dopo nemmeno trecento secondi, ecco l'episodio che cambia la partita. Fallo di Marco Materazzi sullo stesso Ibra, in area, che significa rigore per l'arbitro Paolo Tagliavento. Dal dischetto lo svedese non sbaglia, mandando in visibilio i tifosi ospiti. L'Inter ci prova ma non riesce a ritrovare il bandolo della matassa, nemmeno dopo l'espulsione di Abate dopo un'ora di gioco.

Inter-Milan 0-1

Marcatori: 5' Ibrahimovic (rig)

Inter

Castellazzi, Cordoba, Lucio, Materazzi (68' Biabiany), Chivu, Zanetti, Stankovic, Obi (80' Coutinho), Sneijder, Milito (46' Pandev), Eto'o.

A disposizione: Julio Cesar, Cambiasso, Santon, Nwankwo.

Allenatore: Rafael Benitez

Milan

Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Flamini, Gattuso (46' Pirlo), Ambrosini, Seedorf (73' Boateng), Robinho (62' Antonini), Ibrahimovic.

A disposizione: Amelia, Bonera, Yepes, Ronaldinho.

Allenatore: Massimiliano Allegri