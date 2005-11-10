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Europa League, i parziali: Dia purga la Juve, Marsiglia sotto a sorpresa. Leverkusen al top

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:39Serie A
22.10.2026 19:39Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati tutti i primi 45 minuti dei match di Europa League previsti per le ore 18:45, in attesa della ripresa. Il Rennes conduce in vantaggio a domicilio dalla Juventus (a segno Boulaye Dia in prestito con obbligo di riscatto dalla Lazio), sono solamente due i pareggi sui campi di Dinamo Zagabria (2-2 con il NEC) e Ferencvaros (1-1 con i portoghesi del Torreense). Bayer Leverkusen avanti di due gol (Hofmann doppietta), a Graz il Marsiglia viene sorpreso per il momento dallo Sturm (1-0), Sunderland che si limita all'1-0 - firmato in 2 minuti dal 21enne Tuterov - sul Lech, infine gli olandesi dell'AZ Alkmaar non deludono fuori casa, a tu per tu con l'Ararat Armenia.

I risultati dei parziali delle 18:45

Ararat Armenia - AZ Alkmaar 0-2
21' Byskov (AZ), 27' Patati (AZ)
Dinamo Zagabria - NEC Nijmegen 2-2
25' Buschi (N), 33' Beljo (D), 37' Beljo (D), 45' Linssen (N)
Ferencvaros - Torreense 1-1
20' Dele (F), 23' Pozo (T)
Juventus - Rennes 1-2
5' Celik (J), 43' Dia (R)
Lech - Sunderland 0-1
2' Tuterov (S)
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
35' Hofmann (B), 38' Hofmann (B)
Union Saint Gilloise - Hapoel Beer Sheva 1-0
45'+1 Florucz (U)
Sturm Graz - Olympique Marsiglia 1-0

Le partite delle 21

Besiktas - Crystal Palace
Bournemouth - Milan
Celje - Salisburgo
Celtic - Celta Vigo
Hoffenheim - Lione
Jagiellonia - Anderlecht
Lillestrom - Real Sociedad
Olympiakos - Sparta Praga
Omonia - Benfica
Viktoria Plzeň - Levski

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