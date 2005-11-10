Conference League, i parziali delle 18.45: Brighton spento, Trabzonspor avanti con Salah
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 19:37Serie A
autore Simone Bernabei
22.10.2026 19:37Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Si sono conclusi i primi tempi delle sfide di Conference League delle 18.45, in attesa del big match dell'Atalanta contro l'Ajax. Nel pomeriggio, ricordiamo, si è giocata la sfida fra Kairat Almaty e Panathinaikos terminata 5-1 per i greci.
I parziali delle 18.45
Getafe-Lugano 1-3
Iberia 1999-Mjallby 0-0
Inter Escaldes-Univ. Craiova 0-2
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zalgiris-Brann 1-3
Nordsjaelland-CSKA Sofia 0-1
Pafos-Riga 0-0
Stella Rossa-Copenaghen 2-1
Trabzonspor-Hearts 1-0
Articoli correlati
Conference League, il Panathinaikos passeggia in Kazakistan: 5-1 sul campo del Kairat Almaty
Il figlio di Pochettino, la crisi del Getafe, il volo del Brighton: 5 curiosità dal giovedì di Conference
Conference League, tutti i risultati della 1^ giornata e la classifica: il Brighton guarda tutti dall'alto
Altre notizie Serie A
Oggi
20:22 Serie ATMW
TMWDall'esordio in Serie A a quello europeo, tutto in 4 giorni: l'Atalanta scopre Relja Obric
20:19 Serie ATMW
TMWToglietemi tutto ma non Maignan e Pavlovic. Il francese e il serbo sempre schierati da Amorim
20:15 Serie ATMW
TMWÈ arrivata l'occasione per Di Gregorio. Seconda chance al Bournemouth, un mese dopo
20:12 Serie A
Woltemade riporta la Juventus sulla parità: il tedesco sigla il rigore del 2-2 col Rennes
20:07 Serie ATMW
TMWCelik tolto a sorpresa da Spalletti all'intervallo: per l'esterno della Juve guaio alla coscia
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi