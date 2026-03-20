Roma prima, Lecce ultimo nella classifica dei rigori

Giallorossi di casa in serie OK da 18 sfide di Serie A contro i giallorossi in trasferta. Perché dopo il colpaccio del Lecce nella prima ospitata a Roma, la Maggica ha collezionato 16 vittorie e 2 pareggi.

C’è di più!

Dal 2005-2006 Roma-Lecce finisce sempre col segno 1 in schedina: 8 successi frutto di 22 gol fatti e 7 reti incassate.

L’ultima volta a punti per i pugliesi è rappresentata dal 2-2 del 2004-2005.

All’andata fu 2-0 capitolino: Ferguson al 14’ e Dovbyk al 71’.

Fra match in casa e fuori i ragazzi oggi allenati da Gasperini sono OK da 9 sfide contro il Lecce (7V – 2X con 17GF e 4GS).

Come arrivano a questo faccia a faccia le due compagini?

Roma con 51 punti (16V – 3X – 10P con 39GF e 23GS), 29 dei quali fatti all’Olimpico (9V – 2X – 3P con 22GF e 9GS). Non ha colto vittorie negli ultimi 3 turni di campionato. Dopo il 3-3 subito in rimonta dalla Juventus, infatti, è incappata nelle sconfitte a Genova e Como. Lecce a quota 27 (7V – 6X – 16P con 21GF e 39GS), di cui 11 colti lontano dal Via del Mare – Giardiniero (3V – 2X – 9P con 10GF e 20GS). È reduce dalla sconfitta rimediata a Napoli, dove però era passato in vantaggio dopo appena 3 minuti dal fischio d’avvio.

Fra le tante statistiche di rendimento stagionali segnaliamo quella relativa ai calci di rigore. Perché la Roma è la compagine che mette in mostra il miglior differenziale fra penalty calciati e subiti, +4 per via di un 5-1. Dalla parte opposta della graduatoria c’è proprio il Lecce che mette in mostra un -4, causa un 2-6.

PS: quanto peserà l’impegno di Europa League contro il Bologna sui capitolini?

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

19 incontri disputati

16 vittorie Roma

2 pareggi

1 vittoria Lecce

50 gol fatti Roma

19 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Lecce 2-3, 29° giornata 1985/1986

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Lecce 4-1, 15° giornata 2024/2025