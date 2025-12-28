Live TMW Bologna, Italiano: "Ci stanno mancando giocatori importanti e lucidità sotto porta"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Sassuolo nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Fabbian e Muharemovic), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.49 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa sta mancando in questo ultimo mese in cui è mancata la vittoria?

"È un mix tra giocatori importanti fuori come Skorupski, Heggem, Bernardeschi, Freuler, Cambiaghi. Siamo riusciti a vincere anche senza di loro, ma sono assenze che pesano. Dobbiamo cercare di innalzare il livello delle prestazioni perché a gennaio ci aspetterà un mese di fuoco. Riguardo ad oggi non possiamo concedere occasioni così clamorose al Sassuolo. La cosa che mi soddisfa è che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Un mese fa facevamo gol mentre ora ci sta mancando concretezza e lucidità sotto porta. Arriveranno momento dove questa lucidità tornerà, ne sono convinto, dobbiamo solo continuare a giocare così".

Si soffermerà sulle quattro parate di Ravaglia o sulla topica che ha portato al pareggio?

"Siamo stati noi a concedere quelle occasioni al Sassuolo e Federico è stato bravo a metterci una pezza. Anche il corner lo abbiamo concesso ingenuamente. Pareggi come questo nell'arco del campionato vengono fuori, è normale. Sottolineo che tra infortuni e poca lucidità abbiamo perso punti e posizioni di classifica per strada. Cerchiamo di recuperare in fretta gli infortunati e giocarcela con tutti come oggi: è stata una bellissima partita, ci abbiamo provato anche con la doppia punta ma non è andata bene".

Si aspetta qualcosa di più dai centravanti?

"Orso non segna su azione da un bel po'. A volte manca Cambiaghi, ora anche Bernardeschi. Gli uno contro uno ci hanno portato soddisfazioni anche se è un gioco dispendioso. Abbiamo vinto una Coppa Italia giocando così. I problemi per me sono solo a livello numerico. Dietro ci stiamo comportando bene, dal punto di vista della compattezza siamo in linea e siamo una delle migliori squadre. Oggi il Sassuolo ci ha graziato in più di un'occasione ma stiamo cercando di fare quello che sappiamo fare. L'unica nota stonata è la concretezza che sta mancando in avanti".

Pensa di intervenire sul mercato?

"Numericamente la squadra è stata creata per affrontare tre competizioni. Staremo alla finestra nel momento in cui si aprirà il mercato. Vedremo quello che accadrà, sperando di recuperare giocatori in fretta e sperando che questa malasorte finisca di accanirsi con noi. Due infortuni alla clavicola non li avevo mai visti in una singola stagione".

20.59 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.