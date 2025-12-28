Sassuolo, Muharemovic: "Letto la traiettoria del corner in anticipo"

Due gol e due assist in campionato per Tarik Muharemovic. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN dopo la sfida con il Bologna: "Sono contento di quello che sto facendo, anche grazie ai miei compagni che mi permettono di esprimermi al meglio. Ho letto in anticipo la traiettoria e ho colpito con i tempi giusti. Spero di poter migliorare, lo sto facendo con il mister e con i miei compagni di reparto. Credo in me stesso e lavoro su questo".