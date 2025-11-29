Niente addii pesanti a gennaio, il ds Fabiani: "La volontà della Lazio è non cedere i pezzi migliori"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dalla strategie per il mercato di gennaio dei biancocelesti: "Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci con Lotito e il mister Sarri: abbiamo fatto il punto e un programma da sviluppare. Far crescere questo gruppo e individuare figure e ruoli sul mercato che ci ha indicato il mister"

Se servirà una cessione pesante a gennaio: "Se si parla di ricostruzione, difficilmente si manda via un giocatore funzionale al progetto. Pur tuttavia il calcio non dorme mai e bisogna valutare tutte le situazioni. La nostra volontà è non cedere i pezzi migliori".

Sulla possibilità di giocare allo Stadio Flaminio: "Mi auguro che finalmente un qualcosa si muova su tutto il territorio nazionale. Oggi un club non può prescindere da un impianto di proprietà, non vale solo per la Lazio. Mi auguro che si vada su un modello europeo. So che ci sono delle interlocuzioni tra club e comune di Roma: stanno andando avanti sul progetto e credo che questo sogna possa realizzarsi".