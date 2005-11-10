Il Catanzaro della scorsa stagione porta due giocatori in Nazionale. Il terzo...

Nella lista dei 31 calciatori convocati da Roberto Mancini per le sfide di Nations League della prossima settimana contro Francia e Belgio ci sono due giocatori che nella scorsa stagione erano in forza al Catanzaro e con Alberto Aquilani in panchina hanno sfiorato la promozione in Serie A. Si tratta di Mattia Liberali e Alphadjo Cissè, due calciatori che di fatto si sono spartiti la stagione. L'attaccante classe 2006 ora al Milan è stato grande protagonista del girone andata, è stato acquistato dalla società rossonera a gennaio dopo mesi importanti a Catanzaro, ma poi a fine gennaio causa infortunio è stato costretto a far calare il sipario sulla sua stagione con largo anticipo. A quel punto al suo posto Aquilani ha lanciato proprio Liberali che dopo un'ottimo girone di ritorno s'è guadagnato la chiamata del Como. E poi quella di Mancini, CT che a questo giro ha chiamato entrambi per la prima volta.

Come sono andati Cissè e Liberali al Catanzaro

Lo scorso anno al Catanzaro, Cissé ha collezionato 22 presenze e realizzato sei gol. Ha giocato sempre fino a fine gennaio, fino allo strappo degli adduttori rimediato proprio nei giorni in cui il Milan definiva l'acquisto del suo cartellino dall'Hellas Verona.

Liberali al contrario ha iniziato a trovare spazio con continuità da fine gennaio dopo l'infortunio di Cissè. Dopo una prima parte di stagione trascorsa tra panchina e Mondiale Under 20, il classe 2007 ha iniziato a macinare minuti e giocate solo nel girone di ritorno e alla fine ha chiuso la stagione col Catanzaro con trenta presenze e quattro gol.

E Favasuli...

Oggi si ritrovano entrambi in Nazionale. E senza infortunio probabilmente a questo giro sarebbe stato chiamato da Mancini anche un terzo calciatore lo scorso anno al Catanzaro: si tratta di Costantino Favasuli, terzino del Napoli che aveva iniziato bene la stagione ma che in Under 21 lo scorso 1° ottobre contro i parietà dell'Armenia ha rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra con conseguente stop di un paio di mesi. Favasuli aveva fatto parte del gruppo di calciatori che Baldini a giugno aveva portato con sé in nazionale maggiore: ha già esordito con la maglia dell'Italia e se dopo lo stop confermerà le buone impressioni destate nelle sue prime uscite col Napoli a marzo potrebbe alimentare la colonia di ex Catanzaro ora protagonisti con l'Italia.