Napoli, dalla Turchia: Galatasaray disposto a pagare la metà della cifra del riscatto di Lang

Intervistato da Radio Tutto Napoli, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, il giornalista turco Burak Ozdemir ha fatto il punto sul futuro di Noa Lang, in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray dal Napoli, e Victor Osimhen. Secondo Ozdemir, l’esterno avrebbe vissuto una fase di calo dopo l’infortunio subito in Champions League: "Le performance di Noa Lang sono calate, a partire dall’infortunio al dito in Champions League. Immagino che i 30 milioni di euro per il giocatore siano troppi. Il Galatasaray proverà a rilanciare con un’offerta al ribasso".

Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulle possibili mosse del club turco e su altri obiettivi di mercato: "Quanto è disposto il Galatasaray a pagare per Noa Lang? La metà del riscatto, circa 15 milioni di euro. Gabriel Sara è il nome più in voga, è un calciatore gradito ad Antonio Conte. Immagino che si possa fare un’offerta di 50 milioni per il calciatore, ma l’Aston Villa si è già proposto. È un talento vero, è un piacere vederlo giocare".

Infine, un passaggio su Victor Osimhen e sul suo momento in Turchia: "Osimhen? È felice in Turchia al Galatasaray, è trattato come un re ed è uno dei migliori attaccanti. L’Arsenal è interessata al calciatore, il suo stipendio è molto elevato. Per me continuerà in Turchia, ma il Galatasaray chiederebbe comunque una cifra importante".