Celta Vigo-Bologna, le probabili formazioni: Lucumi in forte dubbio

Torna la magia delle Coppe europee con il sesto turno di questa fase iniziale dopo la quale soltanto le prime otto potranno accedere direttamente agli ottavi di finale, in attesa delle avversarie uscenti dai playoff. Questa sera all'Estadio Balaidos di Vigo la formazione galiziana si appresterà ad attendere il Bologna capitanato dal suo timoniere, Vincenzo Italiano. Tutto esaurito per quanto riguarda lo spicchio ospite, con i biglietti "bruciati" ai nastri di partenza. Nonostante ciò, sono tanti i tifosi bolognesi che hanno dovuto cambiare la rotta per via dello sciopero generale in Portogallo per quanto riguarda i trasporti: per cui i tanti voli per la città di Oporto (aeroporto più, vicino) hanno subito delle modifiche, scombinando i piani.

COME ARRIVA IL CELTA VIGO

La formazione di casa arriva alla sfida nel pieno della propria forma avendo sconfitto domenica sera il Real Madrid al Bernabeu a distanza di circa vent'anni dall'ultima volta. I ragazzi di Claudio Giraldez hanno di che farsi perdonare dopo l'ultima uscita in campo europeo, nella quale sono caduti a Ludogorets per tre a due, con le reti di Duran ed El Abdellaoui arrivate a risultato già compromesso. Il Celta, al momento, è davanti di una sola lunghezza rispetto ai felsinei, non avendo ancora pareggiato uno scontro, ma mancando di continuità di risultati - non di reti.

COME ARRIVA IL BOLOGNA

Il Bologna si presenta alla sfida falcidiato dalle tante defezioni a rotazione, le quali non hanno permesso mai di poter lavorare con l'organico al completo. Dopo la trasferta di Roma con la Lazio, nella quale è arrivato un pari, è tornato ad allenarsi con il gruppo Jhon Lucumì, preservato per via di una lieve tendinite non ancora smaltita. Il colombiano non è il solo ad esser stato recuperato all'ultimo: oltre a lui, anche Lewis Ferguson non è al meglio. Lo scozzese non è stato adoperato nella seduta di rifinitura, ma figura ugualmente tra i convocati. Il Bologna in Europa League ha perso soltanto la gara inaugurale contro l'Aston Villa al Villa Park, per poi ottenere due pareggi e altrettante vittorie, cercando di ottenere una qualificazione diretta non impossibile.