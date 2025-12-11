Non solo il terzino sinistro: gli altri due ruoli in cui può intervenire il Bologna a gennaio

La partita di questa sera sul campo del Celta Vigo sarà per il Bologna un crocevia molto importante per il cammino in Europa League della squadra emiliana. Un successo permetterebbe ai rossoblù di portarsi a ridosso delle prime otto in classifica, al contrario una sconfitta di scivolare in fondo alla zona rossa. Appena sopra le ultime otto posizioni che fanno rima con eliminazione. Vincenzo Italiano lo sa bene ma questo non eviterà un turnover che per la verità per il tecnico nato in Germania è da sempre una regola e non l'eccezione.

Dopo la partita di oggi il Bologna ritroverà questa competizione direttamente a fine gennaio. Ma avere certezze sul fatto che il cammino in Europa League andrà avanti oltre l'attuale phase league sarà importante anche per determinare le mosse nella prossima finestra di calciomercato. Ieri proprio su TMW vi abbiamo riportato dell'idea della dirigenza capeggiata da Sartori di anticipare già a gennaio l'ingaggio di un nuovo terzino sinistro che possa alternarsi con continuità a Juan Miranda. Stasera in campo dall'inizio dovrebbe esserci Charalampos Lykogiannis, ma il terzino ellenico in scadenza di contratto sta trovando sempre meno spazio e difficilmente resterà in Emilia dopo il 30 giugno.

E allora l'idea è quella di anticipare l'investimento e lo stesso potrebbe accadere per l'erede di John Lucumì. Il rinnovo del suo contratto è questione irrisolta, il colombiano è rimasto scottato dalla mancata cessione al Sunderland sul finire di agosto e ascolterà con orecchie ben aperte eventuali offerte anche a gennaio. Difficile che il Bologna se ne priverà tra un mese ma non è da escludere. E comunque stando così le cose il suo addio a fine stagione - a un anno dalla scadenza del contratto - appare inevitabile.

Proprio per questo motivo già a gennaio Sartori può aggiungere in rosa un centrale di piede mancino, un difensore da far crescere nei prossimi sei mesi che poi possa successivamente vestire i panni del protagonista.

Infine la situazione di Giovanni Fabbian. Più in panchina che in campo in questa prima parte di stagione, il centrocampista classe 2003 questa sera dovrebbe partire dall'inizio ma a gennaio valuterà con attenzione eventuali offerte. Dovesse partire, a quel punto il Bologna tornerebbe sul mercato per sostituirlo.