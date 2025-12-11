Sansone: "Il Bologna è omai è una delle 8 sorelle della A. Celta Vigo squadra fastidiosa"

Il Bologna è pronto a tornare in campo. La squadra di Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 in casa contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato e adesso è chiamata alla sfida di Europa League. I rossoblù sfideranno questa sera il Celta Vigo in trasferta e cercheremmo punti dopo il successo casalingo contro il Salisburgo per 4-1. Una trasferta insidiosa per gli emiliani che saranno chiamati ancora una volta all'impresa con l'obiettivo di rimanere nella zona playoff e provare a dare l'assalto ai primi otto posti in classifica che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

E proprio sul Bologna ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ex Nicola Sansone: "Ha stampo europeo - ha commentato - per come attacca e cerca il gol. Ormai è una delle 8 sorelle della A, si sta affermando. Il Celta? Fastidioso: da loro giocai col Villarreal una volta, vincemmo. Dico al Bologna di ripetere sensazioni così".

L'ex attaccante del Bologna, 15 reti in 115 partita con la formazione felsinea, si è detto felice per i suoi compagni di squadra: "Per Orso, Lykogiannis, De Silvestri e Ravaglia: è uno che ha fatto la gavetta e - ha concluso - sostituito Skorupski mostrando qualità, temperamento e prontezza".