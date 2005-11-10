Il Feyenoord va sul 3-1 all'82' con il Como: sfortunato autogol di Sanchez
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Daniele Najjar
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14.10.2026 20:31Serie A
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Autogol sfortunatissimo di Sanchez. L'algerino Moussa si accentra, calcia dai venti metri, il suo sinistro è deviato da Ramon sul palo, la palla poi colpisce la schiena del portiere del Como. Il Feyenoord si porta sul 3-1 contro la squadra di Fabregas, all'82'.
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