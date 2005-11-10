L'unico indizio di formazione dato da Amorim per Salisburgo-Milan: "Titolare Pavlovic"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa (per leggerla integralmente, clicca qui) la partita di domani di Europa League che vedrà i rossoneri impegnati sul campo del Red Bull Salisburgo.

"Sapete già che sarà titolare"

Il tecnico portoghese, pur lasciando intendere che il giovane Camarda avrà un'occasione (che sia questa dall'inizio o da subentrante) ha dato soltanto un indizio di formazione, parlando di Pavlovic: "Ho parlato molto con Pavlovic. Gli ho appena spiegato il suo ruolo per la partita di domani, quindi sapete già che partirà titolare. Ma lo vedete: oggi come oggi ci sono le immagini, ci sono le informazioni, e si vede che è una squadra che ha molto spazio ed è ben conosciuta questo tipo di squadra, come il Salisburgo, con tanto spazio, molta qualità, giocatori tecnici e l'abitudine a vincere".

Un grande stadio e una sfida dura

Ha quindi proseguito e concluso, Amorim: "Ed è una sensazione che, quando guardi la squadra, riesci a percepire: si vede che sono abituati a vincere. Quindi sarà una partita dura. Ma non ho parlato molto con Pavlovic: ci sono giocatori diversi, sono passati solo due anni ma ci sono interpreti differenti, quindi ha parlato soltanto dell'ambiente, anche se lo sappiamo già. Tutti sanno che questo è un grande stadio in cui giocare e che sarà sicuramente una partita difficile".